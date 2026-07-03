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Campaña de la renta

Hacienda ha devuelto ya 9.362 millones de euros a cerca de 13 millones de contribuyentes

Hasta el jueves, la Agencia Tributaria había atendido al 79,1% de las reclamaciones y abonado el 66,4% de los importes

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. / EP

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EFE

Madrid

La Agencia Tributaria había devuelto, hasta el pasado jueves, 9.362 millones de euros a 12,95 millones de contribuyentes que solicitaron devolución en su declaración de IRPF de 2025, con lo que, hasta esa fecha, había atendido al 79,1% de las reclamaciones y abonado el 66,4% de los importes.

Según ha informado la Agencia en un comunicado, a lo largo de la campaña de la renta que terminó el 30 de junio ha recibido 25,6 millones de declaraciones, un 4,24% más que el pasado año, de las que 16,4 millones solicitaban devolución, un 2,79% más, por un total de 14.089 millones, un 3,06% más. De ellas, hasta el 2 de julio se habían abonado 9.362 millones de euros, un 2,88% más, a 12,4 millones de contribuyentes, un 2,99% más.

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