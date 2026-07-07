Hacienda nombra a Antonio Ansón como director general de la Agencia Tributaria tras la salida de Soledad Fernández

Hacienda acomete el esperado relevo en el seno de la Agencia Tributaria. Tal y como ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes gubernamentales, Antonio Ansón Latorre será el nuevo director del organismo, sustituyendo así a Soledad Fernández Doctor, que dejó su cargo la semana pasada tras cuatro años al frente de la Agencia Tributaria. Está previsto que el nombramiento se apruebe en el Consejo de Ministros de este martes, en el que Hacienda fijará también el techo de gasto de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

De esta manera, el ministerio que dirige Arcadi España zanja una trama de sucesión que se había embarrado, a causa de una serie de rumores que sugerían que Fernández había decidido abandonar su cargo en la AEAT debido al caso Zapatero y la eventual investigación tributaria que pudiera derivarse de las joyas encontradas en la oficina personal del expresidente del Gobierno. Al margen de Fernández Doctor, dos funcionarios del más alto nivel solicitaron abandonar el organismo de forma casi simultánea.

El pasado lunes, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro de Hacienda se refirió a las salidas de los tres funcionarios zanjando cualquier atisbo de anormalidad. Arcadi España aclaró que, tras llegar a la cabeza del ministerio, Fernández Doctor había solicitado una reunión con él para trasladarle su intención de ser relevada. El ministro, según dijo ayer, le sugirió que esperase a la finalización de la Campaña de la Renta para oficializar su salida, algo a lo que Fernández accedió. Respecto a las otras dos salidas, España se limitó a señalar que ambos habían decidido optar a concursos que les correspondían como funcionarios de carrera, teniendo que dejar así sus puestos en la Agencia Tributaria.

Funcionario de carrera

Ansón se desempeñaba hasta ahora como director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda, cuya titularidad ocupa Jesús Gascón. El nuevo director de la Agencia Tributaria cuenta con una dilatada trayectoria en las Administraciones Públicas, pero también en organismos privados del más alto nivel. Tras licenciarse en derecho por la Universidad de Zaragoza, Ansón ingresó en la Agencia Tributaria en 1988 como Técnico de Hacienda. Allí permaneció, sin interrupciones, más de 25 años, llegando a ocupar el cargo de Subdirector General de RRHH del organismo.

En 2014, sin embargo, Ansón dio el salto al Fondo Monetario Internacional (FMI), donde pasó cerca de nueve años, primero como consejero técnico en Administración Tributaria y Aduanera, y más tarde como Economista Sénior, centrado en la política aduanera de Centroamérica. Tras dicha etapa, Ansón volvió a España para desempeñarse como Jefe de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), donde permaneció poco más de un año para, en 2024, regresas a la AEAT como Director Adjunto de Recursos Humanos.

(Noticia en Ampliación)