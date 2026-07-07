VULNERABILIDADES DE CIBERSEGURIDAD
El BCE reclama a los bancos un plan de protección ante Claude Mythos para antes de noviembre
El supervisor ha enviado una carta a los consejeros delegados de las principales entidades financieras de la Eurozona, pidiendo salvaguardas concretas ante la capacidad de detectar y explotar vulnerabilidades de software que tienen los nuevos modelos de IA
El Banco Central Europeo (BCE) pide a la banca estar alerta ante Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, que amenaza con revolucionar la detección de vulnerabilidades cibernéticas. El supervisor bancario ha instado a los principales bancos de la Eurozona a presentar, antes del 31 de octubre de este mismo año, un plan de acción compuesto de medidas concretas para abordar las amenazas cibernéticas relacionadas con los nuevos modelos de IA, con Mythos a la cabeza.
Así se desprende de una carta remitida por Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, a los consejeros delegados de las instituciones financieras más significativas de la Eurozona. En la misiva, recogida por 'Europa Press', la alemana ha advertido de que las capacidades de los nuevos modelos de IA para identificar vulnerabilidades y generar 'exploits' —fragmentos de software que aprovechan dichas brechas para infiltrarse en los sistemas— tienen "implicaciones potencialmente profundas" para la confidencialidad de los datos y la integridad de los sistemas informáticos de los bancos.
Un cambio radical
"Se trata de un cambio a largo plazo en el panorama de amenazas, más que un fenómeno temporal o un riesgo vinculado a una sola herramienta", señala en la carta, publicada este viernes por el BCE. Lo cierto es que la preocupación del BCE ante el avance de Mythos, y los riesgos para la seguridad de los datos bancarios de los clientes europeos, no es algo nuevo. A finales del pasado mes de mayo, el supervisor bancario se reunió con la banca para analizar las implicaciones de los nuevos modelos de IA desarrollados por los laboratorios estadounidenses.
En la carta, Buch reclama a los mayores bancos de la Eurozona el desarrollo de "un plan de acción integral que describa medidas concretas" para reforzar los controles pertinentes, asignar los recursos necesarios, definir claramente las funciones y responsabilidades, y establecer los plazos de implementación. Cabe destacar que el Santander y el BBVA ocupan el primer y segundo puesto en el ránking de entidades financieras europeas por capitalización bursátil, con el italiano Unicredit en tercer puesto. CaixaBank, por su parte, entra cómodamente en el top 10.
Alerta sobre la seguridad
Volviendo al plan de acción reclamado por el BCE, la institución presidida por Christine Lagarde ha reclamado a los bancos que lo presenten antes del 31 de octubre de 2026. En un artículo publicado a principios del mes de mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de que los modelos de IA de última generación revolucionarían la forma en que el sistema financiero lidia con los ciberataques, que tienen el potencial destructivo de comprometer los datos y los ahorros de millones de usuarios.
En un estudio elaborado por tres economistas del organismo, el FMI advirtió de que las pérdidas extremas derivadas de posibles incidentes cibernéticos "podrían provocar dificultades de financiación, suscitar inquietudes sobre la solvencia y perturbar los mercados en general". El documento partía de la idea de que el sistema financiero depende de una infraestructura digital compartida "altamente interconectada, incluyendo el software, los servicios en la nube y las redes de pago, además de otros datos".
La UE pide paso
Cuando Mythos vio la luz, Anthropic estableció el 'Proyecto Glasswing', una suerte de programa de experimentación a través del que ofrecía probar el modelo a unas 40 empresas, todas estadounidenses. La UE reaccionó rápido ante la exclusión de organismos y empresas europeas, concertando una reunión con el laboratorio para desbloquear la llegada del modelo a Europa, con el fin de poder prepararse ante su futurible despliegue general.
A principios de junio, la Comisión Europea informó de que Anthropic había accedido a ofrecer el modelo a ciertas instituciones europeas, como la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA). "Puedo confirmar que la Comisión ha mantenido varias reuniones fructíferas con Anthropic. Acogemos con satisfacción los últimos avances en relación con un posible acceso futuro", declaró Thomas Regnier, portavoz comunitario.
En una reunión a mediados de mayo, los ministros de Economía y Finanzas de la UE discutieron acerca de los riesgos que planteaba Mythos para el sector financiero en Europa. Tras aquella cumbre, el vicepresidente y ministro del ramo de España, Carlos Cuerpo, dio la voz de alarma afirmando que Europa "no puede ser una región de segunda" en la adopción de la IA, quedando por detrás de superpotencias como EEUU o China.
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Fuente: El Periódico
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