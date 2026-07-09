Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Tribunales

La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo

El magistrado atribuye al banco presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos y fija una fianza de 1,17 millones para cubrir posibles responsabilidades civiles

El expresidente del BBVA, Francisco González.

El expresidente del BBVA, Francisco González. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado la apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre ellas exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

La decisión se enmarca en la pieza 9 del caso Tándem, relativa a los trabajos contratados supuestamente por el banco al entramado empresarial vinculado a Villarejo. En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado recoge los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y por las acusaciones particulares y envía a juicio a la entidad financiera por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso de Francisco González, el instructor le sienta en el banquillo por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Por estos mismos delitos también serán juzgados varios exdirectivos del banco. BBVA siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad.

Fianza de 1,2 millones

El magistrado fija además una fianza de 1.173.333 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. En su resolución, Piña advierte de que se procederá al embargo de bienes si dicha cantidad no se deposita en el plazo de tres días.

El juez señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos, una vez concluida la fase de instrucción de esta pieza separada.

A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.

Noticias relacionadas

La apertura de juicio oral supone un nuevo avance en una de las piezas más relevantes del caso Tándem, la macrocausa en la que se investigan los trabajos presuntamente irregulares encargados a Villarejo por distintas empresas e instituciones durante los años en los que el comisario permaneció en activo.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  2. La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
  3. Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
  4. Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
  5. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
  6. Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa
  7. Todos los nombramientos de párrocos y cargos de la Iglesia asturiana: el vicario de Cultura, Jorge Sangrador, estará al frente de San Isidoro (Oviedo)
  8. El Arzobispo ultima un amplio movimiento de párrocos, con algunos cambios en destinos de referencia

El Puerto de Gijón abre sus instalaciones a profesionales de la fotografía en un proyecto conjunto con LABoral Centro de Arte

El Puerto de Gijón abre sus instalaciones a profesionales de la fotografía en un proyecto conjunto con LABoral Centro de Arte

Sale a la luz la reacción de Kiko Rivera al deterioro de Cantora: "Con lo que hemos vivido en esta casa..."

Sale a la luz la reacción de Kiko Rivera al deterioro de Cantora: "Con lo que hemos vivido en esta casa..."

Educación zanja la polémica sobre las oposiciones docentes con un 30% de 'ceros': "No ha habido indefensión"

Educación zanja la polémica sobre las oposiciones docentes con un 30% de 'ceros': "No ha habido indefensión"

Los cajeros ciudadanos de Siero suman 14.800 operaciones

Los cajeros ciudadanos de Siero suman 14.800 operaciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con volumen limitado para proteger los oídos

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con volumen limitado para proteger los oídos

Gonzalo López, exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana, alerta de un "absurdo jurídico" que deja desprotegidas a las personas discapacitadas: "Solo hace falta pensar"

Gonzalo López, exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana, alerta de un "absurdo jurídico" que deja desprotegidas a las personas discapacitadas: "Solo hace falta pensar"

Estafan 130.000 euros a un langreano: unos falsos asesores financieros tomaron el control de sus cuentas corrientes de forma digital y las vaciaron

Estafan 130.000 euros a un langreano: unos falsos asesores financieros tomaron el control de sus cuentas corrientes de forma digital y las vaciaron

Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado

Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado
Tracking Pixel Contents