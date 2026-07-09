El Eurogrupo estudiará la propuesta española para crear un activo seguro europeo pese a las reticencias de varios países

La propuesta de España para crear un activo seguro europeo ha vuelto a situarse sobre la mesa del Eurogrupo. Los ministros de Finanzas de la eurozona y la Comisión Europea analizarán en los próximos meses la iniciativa defendida por el Gobierno, que plantea recurrir a emisiones conjuntas de deuda para dotar a la Unión Europea de un activo de referencia comparable a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y reforzar el papel internacional del euro.

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, confirmó este jueves que la propuesta seguirá su tramitación técnica, aunque reconoció que persisten "desacuerdos históricos" entre los Estados miembros sobre este asunto. "Un activo seguro común es un asunto en el que históricamente hemos tenido desacuerdos en esta sala. Dicho esto, es un debate que merece la pena tener", afirmó el dirigente griego en la rueda de prensa posterior a la reunión del foro económico.

Un debate ligado a la competitividad europea

La iniciativa será examinada en los próximos meses por los representantes permanentes adjuntos del Eurogrupo antes de volver a ser debatida por los ministros de Finanzas. Aunque Pierrakakis evitó desvelar el contenido de las discusiones mantenidas a puerta cerrada, sí subrayó que todos los países comparten la necesidad de impulsar la inversión y la competitividad europeas, aunque difieran en la forma de financiarlas.

Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, defendió que el debate sobre un activo seguro europeo "no es nuevo", pero sigue siendo especialmente relevante en el contexto actual, marcado por las negociaciones del próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea y el desarrollo de la denominada Unión de Ahorro e Inversión.

Dombrovskis recordó, además, que la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero ya contempla programas que podrían recurrir a nuevas emisiones de deuda para financiar préstamos tanto a los Estados miembros como a países socios. "Podemos aprovechar las importantes oportunidades que ofrece un mayor papel internacional del euro sin temor a que ello implique una presión alcista permanente sobre el tipo de cambio", sostuvo el comisario letón.

Confianza en la resiliencia de la eurozona

Durante la reunión, el presidente del Eurogrupo también defendió la resiliencia de la economía de la eurozona pese al actual contexto de incertidumbre geopolítica y confió en que las nuevas tensiones en Oriente Próximo tengan un carácter temporal, especialmente tras la reciente moderación de los precios de la energía.

No obstante, reconoció que, antes del acuerdo entre Irán y Estados Unidos que contribuyó a aliviar la escalada en la región, las previsiones económicas apuntaban a un escenario de menor crecimiento y mayor inflación, una situación que describió como una "tendencia estanflacionaria".

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Asimismo, Pierrakakis destacó que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el impacto de la crisis energética sobre la economía europea ha sido un 12% inferior al que se habría producido sin las inversiones realizadas desde 2022 para reducir la dependencia energética de Rusia tras la invasión de Ucrania.