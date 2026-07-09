La industria espacial reclama a Europa más inversión en lanzadores, conectividad... y la Tierra

Si Europa quiere lograr de verdad la ansiada soberanía tecnológica para dejar de depender de Estados Unidos, China o Taiwán en según qué ámbitos, deberá mirar seriamente hacia el espacio y empezar a invertir de forma significativa en sus procesos. Así lo han puesto encima de la mesa cuatro altos cargos de cuatro empresas emblemáticas en esta industria: las españolas Indra y Sener, la francesa Airbus y la italiana Telespazio.

Carlos Álvarez, Sandra Mingot, Pol Llorca y Miguel Belló, estas cuatro voces, han conformado este jueves una de las mesas redondas del Space Economy Congress, un encuentro coorganizado en Barcelona entre la Cambra de Comerç y la Generalitat de Catalunya para explorar este sector que está ganando cada vez más importancia.

En este caso, en concreto, la idea era abrir la mirada y preguntar a las grandes figuras del sector qué tiene que hacer la Comisión Europea para conseguir que esta industria despegue y pueda jugar un rol clave en esta liga en la que, de momento, gana de paliza el SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk. Es la empresa de fabricación y gestión de servicio de transporte espacial sobre la que se están apoyando la mayoría de empresas del mundo para lanzar sus satélites al espacio.

Cuatro directivos de Sener, Indra, Airbus y Telespazio en el Space Economy Congress de Barcelona / Marc Asensio Clupés / EPC

De ahí que una de las demandas que más consenso ha generado sea que hay que invertir en lanzadores para poder llevar a cabo este tipo de misiones desde suelo europeo, sean para desplegar constelaciones de satélites comerciales, sea para hacer investigación en el espacio. “Lo primero es tener acceso al espacio, si no, hay que dejar de hablar del resto”, ha lanzado Belló, de Telespazio. “El elefante en la habitación es [la constelación de satélites] Starlink; Elon Musk es lo que ha cambiado realmente el sector, así que todo el mundo está intentando combatir esta realidad, pero eso está aquí para quedarse, así que tenemos que ser inteligentes para encontrar nuestro camino dentro de esta nueva realidad”, ha sumado Mingot, de Sener.

Un gigante europeo

Es esta directiva quien ha señalado hacia IRIS –el programa europeo para lanzar unos 300 satélites al espacio y lograr una conectividad ultrarápida y segura para gobiernos, empresas y ciudadanos con la que rivalizar con lo que Estados Unidos puede obtener con Starlink– como una de las claves para diferenciarnos.

La otra podría ser la alianza que han sellado Airbus, Leonardo y Thales para fusionar sus divisiones espaciales y crear un gigante europeo del sector. “Todo dependerá de cómo lo hagamos, porque mover a compañías de esta dimensión es complicado”, ha reconocido Llorca, directivo de la filial catalana de Airbus.

“Todos hemos sido muy críticos con algunas de las cosas que pasan en el universo corporativo, y todos vemos que hay diferencias claras con la cultura de Estados Unidos en cuanto a la mentalidad emprendedora o el riesgo a fracasar, por ejemplo; si no adoptamos la cultura correcta en algo que va a ser mucho mayor de lo que hemos tenido nunca, no triunfaremos en ser efectivos en costes o rápidos respondiendo a los nuevos desafíos”, ha apuntado.

Las infraestructuras terrestres

Carlos Álvarez, de Indra, ha señalado hacia otro elemento que puede estar quedando desatendido: la infraestructura terrestre que sostiene todo este universo espacial. “Las infraestructuras terrestres son clave para el buen funcionamiento del sistema”, ha expresado, en relación a los sistemas de control, de captación de datos, de transformación de todo lo obtenido en el cielo en servicios para el ciudadano… “Se trata de poner las medidas para estar seguros de que lo que estamos desarrollando es definitivamente seguro”, ha sugerido.

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“Necesitamos programas, ambición, la iniciativa IRIS y más presupuesto, y lo necesitamos ya”, ha compendiado Sandra Mingot para cerrar el capítulo de las conclusiones, uno que ha urgido a la regulación del espacio y a la velocidad para subirse a un tren, el de las tecnologías duales, “que se mueve muy rápido”.