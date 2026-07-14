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Propiedad intelectual

La EUIPO deja sin protección la marca del último disco de Rosalía

La oficina rechaza el registro de "Lux" al considerar que puede confundirse con un sinónimo de lujo

La portada del disco de Rosalía.

La portada del disco de Rosalía. / Sara Fernández García / PI STUDIO

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Miguel Vilaplana

Alicante

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, ha desestimado proteger como marca comunitaria el nombre del cuarto disco de Rosalía, con el que está batiendo récords de ventas y conciertos. El organismo considera que la marca "Lux" puede confundirse con un sinónimo de lujo, lo que podría afectar a productos de este tipo. La decisión, con todo, puede todavía recurrirse ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE).

Fue en junio del año pasado cuando la cantante formalizó la solicitud para reservar el uso comercial de su nuevo álbum, con la finalidad de operar en el mercado de los 27 países que integran la Unión Europea. La artista catalana, en concreto, pedía el registro de la marca "Lux" no solo para el propio disco, sino para productos como camisetas, pantalones, chaquetas, zapatos, cinturones y todo tipo de elementos relacionados con la explotación de su álbum.

Un concierto de la cantante.

Un concierto de la cantante. / PEDRO DEL CORRAL

Pues bien, transcurrido todo este tiempo, la EUIPO ha rechazado la inscripción al considerar que "Lux" carece de la distintividad exigida para las marcas por el reglamento comunitario. Entre los argumentos, se hace constar que los consumidores, especialmente los de habla inglesa y rumana, identifican el término "lux" como un sinónimo de lujo, y no como un sello de ropa o música asociado a Rosalía.

Argumentos

La propia oficina también rechaza los argumentos de los abogados de la cantante, que subrayaban que no se ha probado suficientemente que "Lux" tenga el mismo significado que "luxury", y que la propia EUIPO y las autoridades británicas han dado luz verde a inscripciones de este tipo. El organismo con sede en Alicante indica en que en el público anglosajón y rumano predomina la connotación laudatoria, y que el hecho de que existan otras marcas denominadas "Lux" en Reino Unido o Rumanía no vincula a la oficina, que se rige por la normativa de la UE con independencia de las decisiones de ámbito nacional.

Noticias relacionadas y más

La EUIPO remitió hasta dos avisos de suspensión de la marca en octubre de 2025 y marzo de 2026, hasta llegar a esta última resolución, que todavía podrá recurrirse ante el Tribunal General de la Unión Europea una vez agotada la vía administrativa.

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Fuente: Información

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