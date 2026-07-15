La AIReF alerta de que el fuerte aumento del gasto complica el cumplimiento fiscal en 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que el mayor crecimiento del gasto público previsto para 2026 reduce el margen de España para cumplir sus compromisos fiscales. En su informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, el organismo revisa al alza el avance del gasto primario neto de medidas de ingresos, desde el 5,8% calculado en mayo hasta el 6,4%, muy por encima del 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

Según la institución, esta desviación agota prácticamente el colchón disponible dentro del marco fiscal europeo y hace que el cumplimiento en 2026 dependa de la aplicación de la cláusula de salvaguardia. Esta flexibilidad permitiría acomodar el incremento del gasto en defensa y determinadas medidas energéticas para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Su alcance efectivo dependerá, sin embargo, de la evaluación de la Comisión Europea sobre las actuaciones que España notifique.

La AIReF estima que el gasto crecerá 1,7 puntos más de lo previsto por el Gobierno en mayo. En términos anuales, la desviación equivaldría al 1,1% del PIB y, en términos acumulados, el aumento alcanzaría el 16,5%, frente al 13% comprometido. Si Bruselas aceptara el máximo de flexibilidad para las medidas energéticas, equivalente al 0,3% del PIB, España podría evitar el incumplimiento del marco europeo en 2026. Sin esa cobertura, el margen sería insuficiente.

El organismo vuelve a poner el foco en las diferencias entre las reglas nacionales y europeas. Mientras el marco comunitario podría permitir retrasar parte del ajuste hasta 2027 y 2028, la regla de gasto nacional exigiría medidas adicionales ya en 2026. Bajo el escenario de ingresos de la AIReF, la Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrían que adoptar ajustes cercanos al 0,6% del PIB para cumplirla. Esa corrección situaría el déficit público en torno al 1,9%.

La institución aprecia riesgo de incumplimiento de la regla nacional en la Administración central, en la mayoría de las comunidades autónomas y en algunas grandes corporaciones locales, como el Ayuntamiento de Barcelona y Murcia, la Diputación de Valencia o Consejo Insular de Mallorca. También señala que buena parte de los planes económico-financieros presentados por las autonomías tras el incumplimiento de 2025 no incorporan medidas suficientes para contener el gasto en 2026 y 2027. La Administración central tampoco ha cumplido todavía con la obligación legal de presentar su propio plan.

Mejora sus previsiones macroeconómicas

Pese a estas alertas, la AIReF mejora sus previsiones macroeconómicas. Calcula que el PIB crecerá un 2,5% en 2026 y un 2,1% en 2027, gracias al empuje de la demanda interna, la llegada de población extranjera, la inversión vinculada a los fondos europeos y una evolución más favorable de los precios de la energía. Aun así, mantiene riesgos a la baja por la incertidumbre geopolítica, los costes energéticos, la finalización del Plan de Recuperación, el diferencial de inflación y la menor productividad frente a los principales socios europeos.

En el terreno presupuestario, la autoridad mantiene su previsión de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en el 2,6% del PIB en 2026. Si se excluyen las medidas relacionadas con la dana, los temporales y la crisis de Oriente Medio, el desequilibrio se reduciría al 1,8%. Por subsectores, eleva el déficit de la Administración central hasta el 2,5%, prevé equilibrio en las comunidades autónomas, un superávit del 0,2% en las corporaciones locales y un déficit del 0,2% en los fondos de la Seguridad Social.

La deuda pública bajaría 1,3 puntos porcentuales durante el año, hasta el 99,3% del PIB. La revisión mejora en seis décimas por el mayor crecimiento nominal y se aproxima al objetivo del Gobierno, fijado en el 99,1%.

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Ante este escenario, la AIReF reclama al Ministerio de Hacienda una estrategia fiscal de medio plazo que coordine el cumplimiento de las reglas nacionales y europeas para todas las administraciones. También considera esencial que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 y el Plan Presupuestario se presenten en plazo, al entender que reforzarían la calidad institucional, la transparencia, la supervisión fiscal y la rendición de cuentas.