Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 enfría su rally por la crisis en Ormuz y el petróleo rebota hasta los 85 dólares
El parqué madrileño cae un 0,90% ante la incertidumbre generada por las tensiones geopolíticas y la subida del crudo
Monique Zamora Vigneault
Los mercados optan por la prudencia este miércoles antes las subidas del petróleo. El Ibex 35 vuelve a frenar su escalada e inicia la jornada con una caída del 0,90% El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, cotiza a un precio de 86 dólares por barril en las primera hora de la sesión y mantiene las alzas por tercer sesión consecutiva. El mercado sigue en alerta tras nuevas amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anoche.
Los inversores en ambos puntos del Atlántico vuelven a poner el foco en la inflación, a medida que sale el dato definitivo del IPC (índice de precios al consumidor) este miércoles. En Wall Street, los operadores borran las expectativas de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), después de que el país registrara un dato menor de lo esperado.
Los futuros anticipan una jornada de alzas en Estados Unidos tras el buen arranque de la temporada de resultados. El pasado martes, la gran banca de Wall Street (Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley, JPMorgan y Bank of America) dio pisteletazo de salida a la temporada de resultados tras presentar cuentras récord.
En paralelo, Asia ha vuelto a las subidas este miércoles tras vivir una semana de sesiones bajistas impulsadas por los temores sobre el gasto en la inteligencia artificial (IA).
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Fuente: El Periódico
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