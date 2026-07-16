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El gigante de la restauración de viajes Áreas entra en Reino Unido tras adquirir TRGC

La multinacional con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y liderada por Oscar Vela ha llegado a un acuerdo para hacerse con el negocio de concesiones de The Restaurant Group

El grupo de restauración inglés fue comprado en 2023 por el fondo de inversión Apollo, quién desde febrero de este año buscaba desprenderse de este segmento

Oscar Vela, consejero delegado de Areas.

Oscar Vela, consejero delegado de Areas. / Areas

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Sabina Feijóo Macedo

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona

Aeropuertos, estaciones de tren y autopistas españolas visten sus enseñas, con marcas como Airea, La Pausa, Delizia... y así, hasta sumar 150 identidades distintas. Detrás de todas ellas se esconde un solo grupo, con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona), pero con ambición de convertirse en un gigante capaz de competir, o, incluso, superar, el tamaño de los grandes grupos de restauración de viajes internacionales. De momento, no están tan lejos, teniendo en cuenta que cerraron 2025 con una facturación de 2.264 millones de euros, "la más alta de su historia" y ya se encuentran entre los 5 mayores operadores mundiales en este negocio.

Este jueves, sin embargo, el grupo está un paso más cerca de alcanzar cometido, tras anunciar la adquisición del negocio de concesiones y viajes del grupo inglés The Restaurant Group (TRGC), controlado desde 2023 por el fondo de inversión Apollo (en España controlan Atlético de Madrid o el Mutua Madrid Open) y cuyo valor de compra no ha trascendido. Se trata de una operación que la compañía liderada por Óscar Vela califica como "un importante hito dentro de la estrategia de crecimiento internacional", acercándolo a "uno de los mercados de restauración para viajeros más dinámicos y estratégicos del mundo".

Establecimiento Deli&amp;Cia, marca propia del grupo Areas

Establecimiento Deli&Cia, marca propia del grupo Areas / EPC

El valor de la compra reside en dos flancos. Uno, ineludible, es la integración directa a su cartera de 38 establecimientos de restauración distribuidos en 10 aeropuertos británicos, respaldados por un equipo de aproximadamente 2.200 personas y con una facturación anual superior a 240 millones de euros. En este sentido, la española describe a TRGC como "uno de los principales operadores de restauración para viajeros del Reino Unido, con una destacada presencia en los principales aeropuertos del país y una cartera diversificada de marcas internacionales". Entre ellas destacan enseñas como Wagamama y Giraffe, junto con marcas desarrolladas internamente como The Curator (Heathrow), Sonoma (Gatwick) y Smithfield (Luton).

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El valor también reside en acercar a Areas a uno de los objetivos más repetidos durante los últimos ejercicios, que pasa porsuperar los 3.000 millones de euros de facturación anual. Así, una vez completada la integración, la compañía operará alrededor de 2.200 puntos de venta, con una plantilla de más de 26.000 personas en los 12 países donde tiene presencia. Se tratan de España y Portugal, que representan el 31% de sus ventas, Francia, su segundo mercado más importante en facturación (33%), Italia, donde es el tercer operador del mercado, Alemania y, desde hoy, tambien Reino Unido. Fuera de Europa, resalta Estados Unidos, que se ha consolidado como su principal mercado tras la integración de THS, aportando el 28% de la facturación global, junto a México y Chile, donde mantiene posiciones de liderazgo en aeropuertos como los de Ciudad de México, Guadalajara y Santiago de Chile.

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Fuente: El Periódico

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