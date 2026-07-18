La financiación de las empresas familiares

La caja es la reina. Con tesorería, una empresa puede resistir, reinventarse o retirarse de forma ordenada. Sin dinero, dura lo mismo que un pez fuera del agua. Entre los retos que ha de superar la empresa familiar podemos mencionar el relevo, los espacios de diálogo, la profesionalización y, por supuesto, la financiación.

Tradicionalmente, las empresas familiares son partidarias de reinvertir buena parte de los beneficios o al menos de mantenerlos en caja para poder afrontar con tranquilidad tiempos turbulentos. Esto último no lo aceptan muy bien ni la legislación ni la inspección, al no considerar protegida fiscalmente la tesorería sobrante. Para financiarse, la empresa familiar puede recurrir, además de a los fondos propios, al sistema bancario tradicional y cada vez más a los sistemas de financiación alternativos (o hedge funds). Sobre estos se ha efectuado con el patrocinio de Prensa Ibérica, grupo editor de EL PERIÓDICO y ‘activos’, una serie de conferencias. Este artículo es fruto de la asistencia a una de ellas.

La crisis de 2008 dio lugar a un auge de los fondos oportunistas. La reducción del número de entidades bancarias favoreció su crecimiento. El número de fondos de inversión, capital riesgo, etcétera, ha crecido tanto que estos fondos se han segmentado especializándose en un alto grado. Esto puede dificultar que una empresa familiar encontrar el más adecuado para ella. Los hay especializados por dimensión de empresa, sector de actividad o motivo de la inversión (facilitar la salida de socios o aumentar capital para el crecimiento). Muchos alcanzan un muy elevado grado de profesionalización.

Menor regulación

Su menor regulación les permite entrar en operaciones que están vetadas para la banca tradicional. No son las hermanitas de los pobres, sino que tienen un legítimo ánimo de lucro. De media acaban entrando en menos del dos por ciento de las operaciones analizadas.Entre los elementos que valoran de la empresa encontramos el producto, el mercado, el plan de negocio -realista e inteligible-, las garantías, la complejidad del proyecto, la predictibilidad de la generación de caja (mayor en los sectores regulados que en el retail), el nivel de apalancamiento sobre ebitda (entre 2,5 y 7 veces, según el sector), el equipo directivo, los accionistas y, sobre todo, el plan de salida. Además, la empresa familiar tiene un horizonte temporal generacional. Por eso, según qué tipo de fondo puede encajar mejor o peor. La cuestión no es solo financiera, sino también de alineamiento temporal y cultural.

Hay 'hedge funds' especializados por dimensión de las empresas, sector de actividad y motivo de la inversión

Los hay que quieren la mayoría del capital y los que no. Los hay más activos en el gobierno y otros que lo son menos. No necesariamente han de entrar en el capital, pueden articularse a través de instrumentos como los préstamos participativos. Básicamente, buscan empresas con un beneficio operativo superior a los dos millones de euros. Fruto normalmente de una facturación cercana a los 10 millones. Una excepción son las empresas que compran para incorporar a un proyecto sectorial vertical de build up (consolidación sectorial); es decir, con el objetivo de agregar empresas del mismo sector para crear una más grande.

Motivos de entrada

Los motivos para que una empresa familiar dé entrada a un fondo alternativo pueden ser muy variados. Desde la salida de un socio hasta la venta de la empresa, pasando por la financiación o el acompañamiento en un proceso de crecimiento. En algunos casos, también se persigue mejorar la profesionalización y estructura de gobierno. Los fondos ya no son solo una fuente de capital, pueden ser unos socios estratégicos incorporando visión externa en la empresa familiar.

La mencionada cuestión de la tesorería sobrante puede tener implicaciones patrimoniales y fiscales enormes. Una acumulación excesiva de liquidez o de inversiones financieras dentro de la sociedad operativa puede poner en riesgo el régimen de empresa familiar y obligar a separar la actividad operativa, el hólding y las inversiones patrimoniales.

Aportan aprendizaje, diversificación y oportunidades, pero también añaden iliquidez, complejidad y nuevos riesgos

La empresa o la familia pueden fijarse en fondos de inversión alternativos no para obtener financiación, sino para diversificar su patrimonio. Quizá exista una concentración de riesgo en el negocio original que aconseja crear un patrimonio empresarial multigeneracional diversificado. Ahí los fondos alternativos aportan diversificación, aprendizaje y acceso a oportunidades, pero también introducen iliquidez, complejidad y nuevos riesgos de gobierno.

Como en el matrimonio, acertar con la pareja es esencial. En una empresa familiar, elegir un fondo es decidir con quién se comparte parte del futuro de la compañía y, en muchos casos, de la propia familia. La financiación alternativa puede fortalecer la empresa familiar, pero obliga a pensar no solo como empresarios, sino también como gestores de patrimonio y de relaciones de largo plazo.