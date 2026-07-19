Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

La farmacéutica suiza Roche es sobre todo conocida por sus medicamentos contra la esclerosis múltiple, la hemofilia, algunas enfermedades de la retina, el asma y determinadas alergias alimentarias. Son, de hecho, la gran base de su negocio. Sin embargo, esta multinacional de más de 65.000 millones de euros de facturación anual obtiene aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos gracias al desarrollo de pruebas, instrumentos y sistemas operativos para el diagnóstico clínico, una tarea que desempeña en buena medida desde sus instalaciones en Barcelona.

La multinacional tiene un centro en Sant Cugat del Vallès en el que trabajan unas 1.500 personas (de las cuales, alrededor de 500 son ingenieros que se dedican a la investigación y el desarrollo de tecnología y ciencia). Este es el principal hub de creación de soluciones digitales para el diagnóstico con el que cuenta la compañía en todo el mundo. «Hay cuatro y este es el más grande, lo que hace de Barcelona y de Sant Cugat en particular un lugar muy especial para nosotros dentro de la corporación», resume Adriana Rubio, directora general de Roche Diagnostics en España. Para muestra, un dato: según ha podido saber ‘activos’, la compañía aumentará en un 33% su inversión en i+D en España respecto a 2025, hasta alcanzar los 84 millones de euros.

Polo de atracción de talento

«El personal de este site se ha incrementado el 30% en el último año y hay firme intención de continuar apostando por este centro para que sigamos siendo un polo de atracción de talento y un hub de producción de soluciones digitales», asegura la directiva. «Es un crecimiento que anticipamos que se sostendrá en el tiempo, porque hay una apuesta muy grande por Barcelona como hub digital», insiste, en relación a unas instalaciones que la compañía inauguró en 2003, pero que reformó y amplió justo hace un año tras una inversión de más de 50 millones de euros.

Los profesionales de este centro se encargan no solo de las funciones comerciales de Roche Diagnostics, de la atención al paciente en España y de la logística de toda la Península ibérica, sino también del desarrollo de soluciones que mejoren la experiencia del paciente a lo largo de su relación con el sistema de salud y de que este pueda terminar su tratamiento en cualquier parte del mundo. Desde los sistemas operativos de las pruebas de cribado hasta los algoritmos para mejorar la interpretación de los resultados y las pruebas diagnósticas, así como dispositivos para seguir la enfermedad una vez ha sido detectada.

Rubio pone como ejemplo de esto último un sensor de glucosa y una aplicación que ayuda al paciente diabético a gestionar mejor su dolencia. También cita un algoritmo basado en inteligencia artificial (IA) que consigue que el medidor de glucosa tenga una predicción de unas siete horas, lo que permite a este grupo de población dormir con algo más de tranquilidad.

«Hoy el portafolio de soluciones digitales que diseña nuestro equipo en España se comercializa en el mundo entero», subraya la directora general de Roche Diagnostics en España. Y ¿por qué España? «Porque tiene tres cosas que son fundamentales en este ecosistema sanitario: una estructura muy bien diseñada para la evaluación, la adopción y el escalado de la innovación; un ecosistema de profesionales sanitarios muy inquietos, no solo por incorporar la innovación, sino también por trabajar en lo que es mejor para el paciente, y el hecho de ser uno de los primeros países de la Unión Europea (UE) en cuanto al número de ensayos clínicos, algo que es muy importante para garantizar que esta innovación llegue al uso diario», se explaya.

Tres dimensiones

En cuanto a los retos, Rubio señala las barreras existentes a la hora de escalar las soluciones novedosas, algo que atribuye a que cada comunidad autónoma tenga un régimen distinto y formas diferentes de abordar ese momento, así como al hecho de que la innovación en diagnóstico se siga viendo, en general, más como un generador de coste que como una solución al problema. «El diagnóstico colabora en el 70% de las decisiones clínicas, pero se lleva el 2% del presupuesto», denuncia, y reivindica que «una intervención temprana ahorra un tratamiento».

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«Aquí trabajamos en las tres dimensiones», concluye Rubio. «Mejorar lo que tenemos, garantizar que tenemos soluciones que apoyen la decisión clínica y asegurar que podemos hacer un manejo integral de la enfermedad», ahonda. «Y en las tres, la inversión en innovación es constante, porque no hay una sin la otra», concluye.