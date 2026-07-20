La tecnológica española aggity compra Bluenest a Globavia e irrumpe en el sector de la Defensa

El grupo tecnológico español aggity, especializado en analítica e inteligencia artificial (IA) aplicada a sectores estratégicos, ha comprado la empresa Bluenest a Globalvia con el objetivo de irrumpir en el sector de Defensa, que, según datos de la propia compañía, moverá en España más de 800 millones de euros de aquí a 2030. Las estimaciones apuntan a que el gasto en defensa en España en este mismo período alcanzará los 190.000 millones de euros.

Con esta operación, que coincide con la llegada a la compañía de Abraham López como nuevo consejero delegado, aggity entra en esta nueva área de negocio, en la que la compañía prevé obtener una facturación por encima de 25 millones de euros durante el primer año.

Bluenest, perteneciente hasta ahora a la multinacional Globalvia, fue creada como línea de innovación en movilidad aérea. La empresa está especializada en el diseño, desarrollo y operación de vertipuertos e infraestructuras para la movilidad aérea urbana y avanzada. Desde su creación, Bluenest ha participado en proyectos europeos de referencia y ha establecido alianzas con actores clave del ecosistema de la movilidad aérea, tal y como ha explicado aggity a través de un comunicado.

El grupo tecnológico también ha anunciado que ultima otra operación para adquirir una segunda empresa especializada en el diseño y producción de drones de última generación para el transporte de grandes mercancías o actuaciones ante emergencias civiles. Con ello, busca situarse "a la vanguardia de la movilidad aérea innovadora y su aplicación a proyectos duales de seguridad y defensa".

"Esta operación, así como la próxima a materializarse, suman tecnología, conocimiento y experiencia para asegurar el éxito de nuestra estrategia en el sector de la defensa dual", ha señalado Abraham López, consejero delegado de aggity Group, incidiendo en que con la incorporación de nuevas capacidades el grupo avanza en la construcción de "un ecosistema capaz de proporcionar soluciones que responden a los desafíos de las organizaciones, tanto públicas como privadas, que operan en entornos críticos".

aggity forma parte del Clúster Aeroespacial de Canarias (CAAC) y ya lidera un consorcio de empresas para el desarrollo de un proyecto para los ministerios de Ciencia e Innovación, Defensa y Transición Ecológica en el que aporta la capa de inteligencia artificial, analítica y coordinación, para crear un sistema de respuesta autónoma con drones ante emergencias duales (incendios, inundaciones o cualquier tipo de siniestro que requiera apoyo aéreo).

Noticias relacionadas

La estrategia de aggity, que asume también un proceso de reorganización de su negocio, pasa precisamente por aprovechar todo su conocimiento y experiencia en analítica de datos e IA para su aplicación en el sector de la defensa y de emergencias civiles, "muy deficitario en cuanto al uso de estas tecnologías", según concluyen desde aggity.