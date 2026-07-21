Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Ibex 35 sube mientras se enfrían los temores sobre la IA y el Brent cae debajo de los 90 dólares

Los inversores muestran optimismo con la vuelta a la calma en Asia y la corrección del crudo, mientras se preparan para los resultados empresariales

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

Los inversores han vuelto a comprar tras varias sesiones en rojo, impulsadas por los temores en torno a la inteligencia artificial (IA) y el recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán. Este martes, los índices europeos vuelven a terreno positivo, mientras el petróleo retrocede desde sus máximos mensuales. El Brent, referencia europea del crudo, ha caído por debajo de los 90 dólares el barril, a medida que los mercados descuentan un menor riesgo. El Ibex 35 sube un 0,34% y se acerca de nuevo a los 19.300 puntos

Parte de esta actividad compradora se ha visto impulsada por el retorno a la calma en Asia, el mercado más afectado por la ola de ventas de acciones de chips y de IA en las últimas sesiones. El índice surcoreano, el Kospi, subió un 3,56% este martes tras perder más del 25% en el último mes debido a los temores sobre la IA.

En el parqué de Madrid, los inversores centran su atención en la temporada de resultados del último trimestre, que dará comienzo este miércoles con los bancos. Otro factor clave serán los resultados de los gigantes tecnológicos como Tesla, Alphabet y Microsoft en Wall Street esta semana.

Noticias relacionadas

En el ámbito geopolítico, Washington volvió a arremeter contra su vecino del norte, Canadá, con la amenaza de aranceles de hasta el 50% la pasada noche. La medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se produce apenas un día después de que los líderes de ambos países y de México celebraran la final del Mundial en Nueva York.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  3. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lancha de pelo con secador más barata del mercado: con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina
  5. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  6. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  7. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  8. Oviedo hace retumbar a la Catedral tras el triunfo de España: 'Partido perfecto en el día perfecto

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

Erika Andersen, del inglés al español: la escritora estadounidense afincada en Oviedo publica en castellano el último de sus seis libros

Erika Andersen, del inglés al español: la escritora estadounidense afincada en Oviedo publica en castellano el último de sus seis libros

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Un implante cerebral ayuda a un hombre con parálisis severa a alimentarse en forma independiente

Un implante cerebral ayuda a un hombre con parálisis severa a alimentarse en forma independiente

Asturias ve a la Roja como "una verdadera constelación" tras su triunfo en el Mundial

Asturias ve a la Roja como "una verdadera constelación" tras su triunfo en el Mundial

Noelia Hernández, educadora felina: “Incluso un fin de semana, los gatos deben estar supervisados”

Noelia Hernández, educadora felina: “Incluso un fin de semana, los gatos deben estar supervisados”

Jordi Cruz, chef: “El gazpacho más rico no solo lleva tomate, añádele fresas y melocotón”

Jordi Cruz, chef: “El gazpacho más rico no solo lleva tomate, añádele fresas y melocotón”

Evacúan un pueblo por el incendio de Teruel

Evacúan un pueblo por el incendio de Teruel
Tracking Pixel Contents