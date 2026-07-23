El BCE mantiene los tipos en el 2,25% y se concede la pausa de verano para analizar las nuevas cifras

El Banco Central Europeo (BCE) ha seguido el guion, aunque no oculta la incomodidad de su postura ante la acechante incertidumbre geopolítica que soporta en estos momentos el mundo. La institución presidida por Christine Lagarde ha dejado los tipos de interés de la Eurozona en el 2,25%, nivel al que los aupó el mes pasado ante la amenaza inflacionaria que suponía —y sigue suponiendo— la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que dura ya más de 140 días.

Dado que la inflación de la Eurozona se moderó en junio hasta el 2,8%, desde el alarmante 3,2% que marcó el mes anterior, el organismo con sede en Fráncfort puede permitirse poner en pausa su política monetaria, al menos durante el verano, y esperar a una nueva ronda de datos y proyecciones para volver a evaluar su postura. El BCE hace honor así al lema que ha definido su línea de actuación durante los últimos años: un enfoque basado en datos, sin comprometerse con un curso de acción concreto.

Una pausa que no despeja las dudas

Un cuórum formado por analistas y el mercado daba por descontado que el BCE dejaría los tipos donde los fijó el mes pasado. La herramienta de predicción 'ECB Watch', que actúa como aglutinador del mercado, daba el pasado miércoles un 92% de posibilidades a este escenario, reservando un residual 8% a una subida. Sin embargo, donde sí se prevé que Lagarde y los suyos muevan ficha es en la próxima reunión, programada para el 10 de septiembre. En esas fechas, una subida cuenta con cerca de un 80% de posibilidad.

Los analistas se decantan también por esta tesis. Miembros de las casas de análisis económico y financiero más influyentes de Europa —Generali Investments, Crédit Mutuel o J Safra Sarasin— coincidían en que este jueves sería un día tranquilo en la sede del BCE, pero que, tras la pausa del verano, llegaría el momento de reevaluar cifras e indicadores, especialmente si las conversaciones entre Washington y Teherán siguen estancadas para ese entonces.

Precisamente el recrudecimiento de las tensiones entre ambos países, que iniciaron las hostilidades a finales de febrero, ha llevado a los analistas a apostar por un nuevo encarecimiento del precio del dinero para iniciar el curso tras el receso estival. "Creemos que el BCE debería enviar un mensaje «hawkish» para anunciar otra subida de tipos en septiembre, dada la falta de una solución para la reapertura del estrecho de Ormuz, pero debería mantener su postura política de "dependencia de los datos", considera uno de los expertos consultados.

El pulso interno de Fráncfort

Dentro del BCE, Lagarde actúa como una especie de contrapeso. La francesa es la voz preponderante dentro de la institución, y su perfil es conocido por su moderación, sin decantarse por una línea evidente a la hora de tomar las decisiones. Los halcones —banqueros centrales que no dudan en ejecutar subidas de tipos cuando la inflación amenaza, como el presidente de la Fed, Kevin Warsh— más destacados de Fráncfort son Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, o Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, en un escalón menor.

Por su parte, las palomas —banqueros centrales más laxos, a favor de políticas monetarias expansivas y tipos bajos— más influyentes del banco son el italiano Piero Cipollone, también miembro del Consejo de Gobierno, o Emmanuel Moulin, el flamante gobernador del Banco de Francia que sustituyó al veterano Villeroy de Galhau hace escasos meses. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ocupa una posición similar a la de Lagarde, sin sesgos aparentes.