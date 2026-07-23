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LOS BILLETES DEL FUTURO

El estudio de Cruz Novillo y Rubio & Del Amo, preseleccionados como candidatos para diseñar los nuevos billetes de euro

El estudio murciano Rubio & del Amo, que ha trabajado para la Fundación Carlos Alcaraz, y el estudio Cruz mas Cruz, fundado por el diseñador José María Cruz Novillo junto a su hijo Pepe, están entre los diez candidatos a ilustrar los billetes del futuro

La parte delantera del billete de 50 euros diseñado por ambos estudios, con Miguel de Cervantes como tema central

La parte delantera del billete de 50 euros diseñado por ambos estudios, con Miguel de Cervantes como tema central / Rubio & del Amo | Cruz mas Cruz

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

Dos estudios de diseño gráfico españoles han sido seleccionados por el Banco Central Europeo (BCE) como candidatos para diseñar los nuevos billetes de euro. Rubio & del Amo, un conocido estudio murciano que ha trabajado para la Agencia Espacial Española o la Fundación Alcaraz, ha colaborado con Cruz mas Cruz, el estudio fundado por el icónico diseñador José María Cruz Novillo —famoso por diseñar el logo del PSOE, el de Correos, el de la Policía Nacional o el de Repsol— fallecido recientemente, junto a su hijo Pepe.

Ambos estudios han presentado una propuesta conjunta de cara al rediseño que plantea el BCE para los billetes de euro, presentado hoy por su presidenta, Christine Lagarde. En total, el organismo ha preseleccionado diez diseños, cinco con motivos de personajes célebres europeos —Cervantes, Marie Curie o Beethoven, entre otros— y otros cinco con imágenes de pájaros y ríos. Rubio & del Amo y Cruz mas Cruz se presentaron a ambas categorías, pero únicamente su propuesta para personajes ilustres de la historia europea fue preseleccionada.

El BCE ha puesto en marcha una encuesta para recabar la opinión de los ciudadanos de toda Europa, que permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, aunque será el Consejo de Gobierno de la institución quien decidirá finalmente la propuesta vencedora, teniendo en cuenta el sentir del público. En cuanto a los diseños de los estudios españoles, los billetes cuentan con una gran particularidad: su diseño es vertical. Se trata de un giro copernicano respecto al diseño de los billetes actuales.

"Desde el centro del billete, una mirada cautivadora se dirige al espectador. En ella se plasma una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes han forjado nuestra identidad cultural y aquellos de nosotros que estamos convirtiendo a Europa en un lugar a la vanguardia del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de estas figuras en nuestra vida cotidiana. Un color dominante, coherente y reconocible se combina con un motivo lineal que aporta una textura común, dentro de una estructura que mantiene la unidad del conjunto. Si giramos los billetes horizontalmente, vemos cuatro bloques verticales, cada uno inspirado en una letra: «E», «U», «R» y «O», reza el texto de propuesta.

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En la parte frontal de los billetes, el rostro del personaje escogido aparece en el centro, dibujado a través de líneas circulares finísimas y ocupando gran parte del espacio. El diseño recuerda al grabado calcográfico de los billetes tradicionales, pero reinterpretado con un estilo moderno. La parte trasera de los billetes mantiene la misma estética geométrica del anverso y representa escenas costumbristas con las personas en el centro, abandonando los paisajes o puentes característicos de los modelos actuales.

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Fuente: El Periódico

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