Transporte
Interrumpida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en Alcalá de Henares
El fuego próximo a la vía ha interrumpido la circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares
La circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha quedado suspendida debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado Adif. La incidencia afecta a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, mientras los servicios trabajan para restablecer la circulación.
Renfe, por su parte, ha explicado que la suspensión se debe a la proximidad del fuego a la infraestructura ferroviaria y ha señalado que la circulación no se restablecerá hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad. Por el momento, la compañía no ha informado sobre el tiempo previsto para la reanudación del servicio ni sobre el alcance de las afectaciones a los viajeros.
Por el momento, afecta solo a los trenes de la línea de alta velocidad que unen Madrid con Barcelona, que también tiene paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.
Adif también ha explicado que se encuentra suspendida la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro (Madrid) por un incendio, que afecta a los trenes de la línea CIVIS Guadalajara- Chamartín, que están siendo desviados por Atocha.
Fuente: El Periódico de España
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