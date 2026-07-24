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FUSIONES Y ADQUISICIONES

Jainaga lanza una OPA sobre el 100% de Azkoyen por 244 millones

Participan en esta operación los socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital) y se incorporan la Fundación BBK e Indar Kartera (Kutxabank).

Junta General de Accionistas de Grupo Azkoyen.

Junta General de Accionistas de Grupo Azkoyen. / GRUPO AZCOYEN

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Jaime Mejías

Clerbil el grupo inversor de José Antonio Jainaga, dueño de Talgo, ha anunciado hoy el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, en efectivo, lo que asciende a un total de 244 millones de euros.

Jainaga emprende esta operación acompañado por otros socios actuales del grupo tecnológico-industrial Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera ―vehículo inversor de Kutxabank―,

La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor.

La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50% del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación será complementada con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.

Un proyecto tecnológico-industrial de largo plazo

Ohmnia que tiene como socios, además de a Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricación electrónica y metálica, dirigido a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones.

Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia. Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido. Un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera.

Continuidad en Bolsa

Ohmnia tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa. La compañía cotizada es, precisamente, la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor añadido de carácter tecnológico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019.

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La transacción dará lugar a un grupo con 400M€ de facturación, 65M€ de EBITDA y 2.000 empleados.

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Fuente: El Periódico

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