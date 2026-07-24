Turismo
Las pernoctaciones en hoteles bajaron un 0,9% en junio, pero los precios subieron un 5,6%
Los establecimientos facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior
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EFE
Madrid
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles disminuyeron un 0,9% interanual en junio y quedaron en los 38,615 millones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Asimismo, el índice de precios hoteleros subió un 5,6% en tasa anual y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior.
En el arranque del verano, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5%, mientras que las de no residentes bajaron un 2%.
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