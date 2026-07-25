Adiós al bloqueo de la jubilación parcial: el Congreso aprueba el cambio que esperaban miles de trabajadores públicos

Miles de trabajadores de las Administraciones Públicas llevaban meses esperando una respuesta y ya es una realidad. El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 19/2026, una norma con la que el Gobierno pretende desbloquear la jubilación parcial anticipada del personal laboral y poner fin a una situación que había dejado en el aire numerosas solicitudes.

El origen del problema se remonta a la reforma de las pensiones aprobada en 2024, que endureció las condiciones para acceder a esta modalidad de jubilación. Entre otros cambios, se exigía que las administraciones contrataran a un trabajador relevista en unas condiciones que, en muchos casos, eran difíciles de cumplir debido a los procedimientos propios del empleo público. Por ello, numerosas jubilaciones parciales quedaron bloqueadas pese a que los trabajadores reunían los requisitos.

¿Qué cambia ahora?

Con la convalidación del decreto, el Gobierno establece un régimen específico para el personal laboral de las Administraciones Públicas, adaptando el contrato de relevo a las particularidades del empleo público y que eleva el plus por residencia para los funcionarios del Estado que viven en Baleares. El objetivo es facilitar que ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades y el resto de administraciones puedan volver a tramitar las jubilaciones parciales que habían quedado paralizadas.

El decreto ley debatido permite la contratación temporal de relevistas para sustituir al personal laboral de las administraciones que se jubile parcialmente, después de que en un desarrollo de la reforma de pensiones se estableciese que los relevistas debían ser siempre indefinidos, una fijeza que en el ámbito público requiere haber pasado por una oposición o concurso oposición.

Además, la norma incorpora un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027, lo que permitirá a las administraciones disponer de un sistema más flexible mientras adaptan sus procesos de contratación.

¿A quién beneficia?

La medida afecta exclusivamente al personal laboral de las Administraciones Públicas. Los funcionarios de carrera continúan sujetos a una regulación distinta, por lo que este cambio no es aplicable para ellos.

La resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado no introduce nuevas medidas, sino que confirma la convalidación por parte del Congreso del decreto aprobado por el Gobierno el pasado 29 de junio, permitiendo que continúe en vigor.

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Con esta decisión, el Ejecutivo busca poner fin a un bloqueo que durante los últimos meses había impedido a muchas administraciones conceder la jubilación parcial a parte de su personal laboral y recuperar una modalidad de retiro que había quedado prácticamente paralizada.