Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Adiós al bloqueo de la jubilación parcial: el Congreso aprueba el cambio que esperaban miles de trabajadores públicos

La nueva norma adapta el contrato de relevo a las Administraciones Públicas para que miles de empleados laborales puedan volver a acceder a una jubilación parcial que llevaba meses bloqueada

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias/ E.F

Miles de trabajadores de las Administraciones Públicas llevaban meses esperando una respuesta y ya es una realidad. El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 19/2026, una norma con la que el Gobierno pretende desbloquear la jubilación parcial anticipada del personal laboral y poner fin a una situación que había dejado en el aire numerosas solicitudes.

El origen del problema se remonta a la reforma de las pensiones aprobada en 2024, que endureció las condiciones para acceder a esta modalidad de jubilación. Entre otros cambios, se exigía que las administraciones contrataran a un trabajador relevista en unas condiciones que, en muchos casos, eran difíciles de cumplir debido a los procedimientos propios del empleo público. Por ello, numerosas jubilaciones parciales quedaron bloqueadas pese a que los trabajadores reunían los requisitos.

¿Qué cambia ahora?

Con la convalidación del decreto, el Gobierno establece un régimen específico para el personal laboral de las Administraciones Públicas, adaptando el contrato de relevo a las particularidades del empleo público y que eleva el plus por residencia para los funcionarios del Estado que viven en Baleares. El objetivo es facilitar que ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades y el resto de administraciones puedan volver a tramitar las jubilaciones parciales que habían quedado paralizadas.

El decreto ley debatido permite la contratación temporal de relevistas para sustituir al personal laboral de las administraciones que se jubile parcialmente, después de que en un desarrollo de la reforma de pensiones se estableciese que los relevistas debían ser siempre indefinidos, una fijeza que en el ámbito público requiere haber pasado por una oposición o concurso oposición.

Además, la norma incorpora un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027, lo que permitirá a las administraciones disponer de un sistema más flexible mientras adaptan sus procesos de contratación.

¿A quién beneficia?

La medida afecta exclusivamente al personal laboral de las Administraciones Públicas. Los funcionarios de carrera continúan sujetos a una regulación distinta, por lo que este cambio no es aplicable para ellos.

La resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado no introduce nuevas medidas, sino que confirma la convalidación por parte del Congreso del decreto aprobado por el Gobierno el pasado 29 de junio, permitiendo que continúe en vigor.

Noticias relacionadas

Con esta decisión, el Ejecutivo busca poner fin a un bloqueo que durante los últimos meses había impedido a muchas administraciones conceder la jubilación parcial a parte de su personal laboral y recuperar una modalidad de retiro que había quedado prácticamente paralizada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: 'Es un éxito rotundo
  2. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  3. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  4. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  5. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  6. La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
  7. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo
  8. Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más amplia del mercado: disponible por 15,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más amplia del mercado: disponible por 15,99 euros

Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea

Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea

Santiago y Santa Ana salen en procesión en Grado, que celebró una multitudinaria misa asturiana con gaita

Santiago y Santa Ana salen en procesión en Grado, que celebró una multitudinaria misa asturiana con gaita

La procesión de Santiago y Santa Ana, en imágenes

La procesión de Santiago y Santa Ana, en imágenes

Tamara Gorro reaparece desde el hospital tras varios días ingresada: "He tenido un susto muy grande"

Tamara Gorro reaparece desde el hospital tras varios días ingresada: "He tenido un susto muy grande"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más potente del mercado: incluye temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más potente del mercado: incluye temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores

Santiago Peregrino sale de procesión en Grado

Tracking Pixel Contents