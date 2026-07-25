La Seguridad Social confirma que si adelantas tu jubilación podrías perder hasta un 21 por ciento de tu pensión / .

Después de trabajar tantos años llega el dulce momento de la jubilación y en España puedes adelantar hasta dos años la jubilación. Eso sí, ese adelanto repercutirá en lo que vas a cobrar, y podrías perder hasta un 21 por ciento de tu pensión, tal y como confirma la Seguridad Social.

Actualmente, la edad de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero podrías hacerlo antes si has cotizado al menos 38 años y tres meses. Sin embargo, esto conlleva una penalización, los coeficientes reductores.

Pensionistas. / Freepik

Para ver cuánto dinero te quitan de la pensión hay que mirar los años cotizados y los meses que adelantas tu jubilación. Hay cuatro tramos de cotización.

Por ejemplo, si has cotizado más de 44 años y 6 meses y te quieres jubilar dos años antes, se aplicará un un recorte del 12 por ciento; pero este porcentaje sube hasta el 21 por ciento si has cotizado menos de 38 años y seis meses.

Decisión

Aún así, tienes que valorar qué es lo que ganas con tu jubilación, aunque pierdas dinero, es una cuestión más de tipo personal y familiar.