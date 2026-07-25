La Seguridad Social confirma que si adelantas tu jubilación podrías perder hasta un 21 por ciento de tu pensión
En España puedes adelantar hasta dos años la jubilación, pero eso repercutirá en lo que vas a cobrar
Después de trabajar tantos años llega el dulce momento de la jubilación y en España puedes adelantar hasta dos años la jubilación. Eso sí, ese adelanto repercutirá en lo que vas a cobrar, y podrías perder hasta un 21 por ciento de tu pensión, tal y como confirma la Seguridad Social.
Actualmente, la edad de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero podrías hacerlo antes si has cotizado al menos 38 años y tres meses. Sin embargo, esto conlleva una penalización, los coeficientes reductores.
Para ver cuánto dinero te quitan de la pensión hay que mirar los años cotizados y los meses que adelantas tu jubilación. Hay cuatro tramos de cotización.
Por ejemplo, si has cotizado más de 44 años y 6 meses y te quieres jubilar dos años antes, se aplicará un un recorte del 12 por ciento; pero este porcentaje sube hasta el 21 por ciento si has cotizado menos de 38 años y seis meses.
Decisión
Aún así, tienes que valorar qué es lo que ganas con tu jubilación, aunque pierdas dinero, es una cuestión más de tipo personal y familiar.
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