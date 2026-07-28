Resultados semestrales
Cox triplica su beneficio operativo hasta los 245 millones en el primer semestre gracias a la adquisición de Iberdrola México
La compañía, especializada en infraestructuras críticas de agua y energía, supera los 1.200 millones de euros en ingresos tras multiplicarlos por 2,5
El grupo español Cox ha cerrado el primer semestre de 2026 con unos resultados marcados por la integración de los activos adquiridos a Iberdrola en México, una operación que ha supuesto un salto de dimensión para la compañía especializada en infraestructuras de agua y energía. La incorporación de este negocio ha impulsado de forma notable su actividad, permitiendo multiplicar por 2,5 los ingresos y triplicar el beneficio operativo respecto al mismo periodo del año anterior.
Las cuentas semestrales incluyen por primera vez la aportación íntegra de la nueva división Cox Asset México, cuyo efecto se ha traducido en unos ingresos consolidados de 1.243 millones de euros. Asimismo, el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 245 millones de euros, más del triple que un año antes, mientras que el margen sobre ingresos mejoró del 16% al 20%, reflejando una mayor rentabilidad tras la integración de los activos mexicanos.
Otro año de subidas, ya que la compañía especializada en infraestructuras críticas de agua y energía cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 69 millones de euros, un 16% más que el año anterior, impulsado por el crecimiento de su actividad y la ejecución de su plan de expansión. La compañía elevó sus ingresos hasta los 1.140 millones de euros, un 62% más en comparación con 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó un récord de 225 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 23%.
La empresa atribuyó esta evolución al buen comportamiento de sus negocios de agua y energía, así como al aumento de su cartera de proyectos y al avance de su estrategia internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
- Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
- Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias