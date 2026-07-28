La Seguridad Social confirma la bonificación en más de 400 euros brutos mensuales a quienes anticipen la jubilación 24 meses en 2026: 47.000 euros anuales

La pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en julio en 1.372,2 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó los 1.573,7 euros mensuales, un 4,5% más que en julio de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.732,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.061,2 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.003,9 euros, y de 1.738,1 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en julio alcanzó los 975,7 euros al mes. Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.666,4 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de junio.

Si estás pensando en retirarte antes de la edad legal, los coeficientes reductores en la jubilación anticipada determinan cuánto cobrarás de pensión. Son porcentajes de reducción que se aplican al importe de la pensión que te corresponde cobrar, y que va aumentando cada mes que se adelante la jubilación. Pero hay alguna excepción, tal y como aseguran de VidaCaixa.

Quienes se jubilan anticipadamente de forma voluntaria con una pensión teórica superior a la máxima del sistema (3.359,60 €/mes o 47.034,40 euros anuales en 2026) se benefician de un régimen transitorio más favorable que los coeficientes generales, regulado en la Disposición Transitoria 34 de la LGSS. En lugar de aplicar los coeficientes reductores sobre la pensión teórica completa, se aplican sobre la pensión máxima, y de forma gradual hasta 2033.

De esta forma, anticipar la jubilación 24 meses en 2026 con menos de 38 años y 6 meses cotizados supone un recorte del 9,10% con el régimen transitorio, frente al 21% de los coeficientes generales, lo que puede traducirse en más de 400 euros brutos mensuales de diferencia. Este régimen se mantiene mientras la evolución de la pensión máxima absorba el incremento progresivo de los coeficientes, garantizando que la pensión resultante nunca sea inferior a la que habría correspondido con las reglas vigentes antes de 2022.

En contraposición, hasta julio de 2026, se han registrado 184.196 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales un 11,9% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone un punto porcentual más que al cierre de 2025 y 7,1 puntos por encima de las registradas en 2019. Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.