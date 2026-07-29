Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Resultados empresariales

ACS dispara un 13,3% el beneficio hasta los 510 millones de euros

El grupo de Florentino Pérez eleva la previsión anual gracias al impulso de su filial Turner y el negocio de centros de datos

El presidente de ACS, Florentino Pérez.

El presidente de ACS, Florentino Pérez. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

El grupo de infraestructuras ACS ganó 510 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 13,3% más que hace un año, y elevó su previsión para el conjunto del ejercicio gracias al tirón de su filial Turner y el negocio de centros de datos. El beneficio neto ordinario, que excluye el extraordinario contabilizado en 2025, aumentó un 30%, lo que llevó al grupo que preside Florentino Pérez a situar su objetivo de crecimiento anual entre el 30% y 35%.

Turner, la filial estadounidense del grupo, disparó su beneficio neto un 50,4% y aportó 321 millones de ganancias netas al grupo, siendo un 41,8% más. Las ventas de Turner subieron un 22,7% interanual. Por detrás se situó Cimic, con 93 millones de euros, lo que implica un alza más modesto, del 2,6%. En cuanto a mercados, España fue negocio de mayor tirón, con un alza del 2,9%, por encima de Estados Unidos (+2,3%) y Brasil (+1,9%).

En términos de cartera, Estados Unidos y Canadá representan un 58% de la cartera del grupo, más de la mitad. Australia se sitúa por detrás, con un 17% de peso, por encima de Europa (7%).

Las ventas crecen un 8,5%

En todo el grupo, las ventas alcanzaron los 26.168 millones, un 8,5% más en términos reportados. El segmento de inteligencia artificial (IA) y centros de datos también impulsó las cuentas en este periodo gracias al crecimiento de pedidos. En paralelo, el resultado bruto de explotación (EBITDA) avanzó un 12,8% hasta 1.618 millones, mientras que el beneficio de explotación creció un 22,8% hasta 1.156 millones.

Noticias relacionadas

El mercado ha recibido las cuentas con ligeras caídas. Los títulos de ACS ceden un 1,12% tras conocer la noticia, a medida que la valoración continúa su corrección bursátil tras subir un 380% en los últimos cinco años.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  2. Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
  3. Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
  4. La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
  5. Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
  6. La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas
  7. Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza
  8. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias

Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife

Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife

Las olas de calor convierten a Asturias en la segunda región con mayor ocupación de viviendas turísticas cercanas a la playa después de Baleares

Las olas de calor convierten a Asturias en la segunda región con mayor ocupación de viviendas turísticas cercanas a la playa después de Baleares

El juez da la razón al Ayuntamiento de Siero frente al Sipla y avala el nombramiento de un subinspector de la Policía Local

El juez da la razón al Ayuntamiento de Siero frente al Sipla y avala el nombramiento de un subinspector de la Policía Local

Multado con 200 euros por ir por debajo de 120 kilómetros por hora pero errar en el asiento del conductor: la DGT instala las cámaras en los pórticos de la carretera que vigilan lo que pasa en el interior

Multado con 200 euros por ir por debajo de 120 kilómetros por hora pero errar en el asiento del conductor: la DGT instala las cámaras en los pórticos de la carretera que vigilan lo que pasa en el interior

El Pabellón de Caja Rural de Asturias que se estrena esta Feria de Muestras, en imágenes

El Pabellón de Caja Rural de Asturias que se estrena esta Feria de Muestras, en imágenes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 4 cacerolas antihaderentes más barato del mercado: con mango extraíble para apilar las cacerolas sin perder espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 4 cacerolas antihaderentes más barato del mercado: con mango extraíble para apilar las cacerolas sin perder espacio

Entran en vigor las zonas tensionadas de Asturias: ¿Cómo afectará a los contratos de alquiler?

Entran en vigor las zonas tensionadas de Asturias: ¿Cómo afectará a los contratos de alquiler?

La extraña e inesperada reacción de Chenoa ante las cámaras tras la polémica con su perrita Cloe

Tracking Pixel Contents