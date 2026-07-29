CaixaBank se reivindica ante los neobancos: "Nuestros clientes no son DNIs"

CaixaBank es la primera entidad bancaria del mercado español a pie de calle y líder indiscutido en banca minorista, con cerca de 19 millones de clientes y más de seis millones de nóminas domiciliadas. Pero CaixaBank es también líder en neobancos en el mercado español con su marca Imagin y así lo ha querido dejar claro este miércoles su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, que se ha expresado con una contundencia poco habitual: "Los demás neobancos no han logrado convertirse en el banco principal de sus clientes", ha manifestado. "Cada entidad define de forma diferente lo que es un cliente y para nosotros, un cliente no es un DNI en una base de datos", ha añadido, hablando de "clientes de verdad, activos".

En esta línea, el primer ejecutivo de CaixaBank ha recordado que el volumen de negocio medio de Imagin es "ocho veces más grande que el del primer competidor neobanco que mencionas [en referencia a Revolut]". De hecho, el banco de origen catalán y sede en Valencia ha recordado que tiene 5.400 millones de saldos de hipotecas procedentes de su filial dirigida a clientes jóvenes.

Gortázar también se ha referido a la entrada y salida de clientes en los últimos 12 meses. CaixaBank ha captado en este tiempo 1,1 millones de nuevas cuentas, y ha visto la salida de 700.000. ¿Es esta última cifra producto de la irrupción de nuevas 'fintech'? El financiero madrileño lo ha negado con rotundidad: "Nuestra pérdida de clientes es extraordinariamente baja, está en mínimos históricos por lo menos de los últimos 12 años", explicando que existen cambios de entidad y también defunciones. Asimismo, ha apuntado que la mitad de nuevos clientes los captan a través de Imagin y ha recordado el papel que juega la inmigración en el pulso de la economía, con medio millón de personas que entran a vivir en España cada año.

El ejecutivo ha comparecido este miércoles para explicar la evolución de los resultados de CaixaBank durante el primer semestre de este año, que se ha saldado con unas ganancias récord de 3.203 millones de euros, un 8,5% más que en el primer semestre del 2025. Los ingresos del banco también han crecido, alcanzando los 8.338 millones (un 3,7% más), en un contexto de bonanza para el conjunto de la banca española.

Al margen de sus reflexiones sobre los neobancos, Gortázar, a preguntas de los periodistas, también se ha referido a muchos otros temas. Uno de los más candentes es la producción de hipotecas y la investigación abierta por Competencia por supuesta mala praxis de los principales bancos. El consejero delegado de CaixaBank se ha mostrado tranquilo: “Nuestra producción hipotecaria crece un 8%, la del sector un 7% y lo único que puedo decir sobre Competencia es que las hipotecas a tipo fijo en España son las más baratas del mercado europeo, un 2,6% frente a un 3,3%, y eso indica una intensidad competitiva muy notable”.

El primer ejecutivo de CaixaBank también se ha referido a una de las escasas notas negativas del día en clave del banco: la frialdad con que la bolsa ha acogido los resultados, con una caída de más del 6%. "La bolsa a veces subes y a veces baja, compara expectativas y hay que encajarlo con deportividad", ha manifestado. Asimismo, ha recordado que la entidad ha subido un 70% en los últimos 12 meses y ha multiplicado su valor por nueve en cinco años, muy por encima del conjunto del Íbex-35.

Política y contrataciones

Preguntado por la situación política en España, Gortázar ha preferido no hacer valoraciones, aunque sí se ha mostrado partidario de que haya presupuestos generales: "Es lo normal en un estado, que se discutan y se aprueben, pero por la fragmentación parlamentaria es difícil".

Asimismo, el consejero delegado de CaixaBank ha comentado el hecho de que la mitad de los 1.000 nuevos empleados que ha contratado la entidad en el último año sean para trabajar en oficinas y dar un servicio más personal los clientes. Gortázar ha apuntado que la entidad ha hecho esta apuesta desde hace ya tres años, la ha vinculado con el retorno de los tipos de interés positivo y ha admitido que no todos los bancos van en esta misma línea.

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Durante la rueda de prensa, Gortázar ha querido agradecer la labor en los últimos 25 años de la directora de comunicación saliente, Maria Lluïsa Martínez, que ha dejado paso en las últimas semanas a Jordi Soldevila. Asimismo, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento, este martes, del que fuera presidente de la Caixa Josep Vilarasau.