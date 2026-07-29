Eurocaja Rural abre oficina en Oviedo reforzando su presencia en el Principado de Asturias

La nueva oficina, ubicada en Calle Fray Ceferino, número 7, permite a la Entidad proseguir su Plan de Expansión en Asturias con el objetivo de combatir la recesión económica y la exclusión financiera, también presente en las grandes ciudades, ya que muchos de sus barrios o distritos se han visto seriamente afectados por el cierre masivo de oficinas los últimos años.

La oficina de Oviedo cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas, y al frente de la misma se encuentra David González Menéndez, junto a los gestores comerciales Iván Suárez Méndez y Marcos Padrón Murciano, en horario de atención de 8:30 a 14 horas de lunes a viernes. Desde esta oficina Eurocaja Rural ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a la medida de los requerimientos de socios y clientes, sean autónomos, pymes, sector primario, Administraciones Públicas o particulares, léase soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, productos de ahorro, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre muchos otros.

Todo ello bajo un modelo de atención que prioriza el trato humano y directo, pues la entidad financiera entiende que la propia actividad del sector financiero requiere de un asesoramiento detallado de los productos y servicios que se proporcionan, evitando restricciones en el servicio de caja y garantizando una experiencia omnicanal que combina la cercanía de la oficina física o próxima de referencia con la comodidad de los canales digitales.

La llegada de Eurocaja Rural a la ciudad ovetense también conlleva la plasmación de un compromiso social, ya que a través de su Fundación o del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.) -en 2025 aprobó actuaciones que alcanzaron los 6,98 millones de euros en gastos e inversiones-, la cooperativa de crédito canaliza ayudas, proyectos e iniciativas de asociaciones y ONG's, certificando su responsabilidad como banca socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible. En este sentido, significar que Fundación Eurocaja Rural aún tiene abierta la convocatoria 2026 de su programa ‘WORKIN’ (concesión de 10 ayudas de 10.000 euros) para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad. Todas las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 18 de septiembre a través de la web https://fundacioneurocajarural.es/

Presencia en Asturias desde finales de 2025

Eurocaja Rural abrió su primera oficina en Asturias en la ciudad de Gijón en diciembre de 2025, poniendo en marcha así su ambicioso Plan de Expansión en esta comunidad autónoma. Esta oficina se encuentra en una de las calles con más relevancia de la capital (ubicada en la calle Donato Argüelles, 13), en pleno centro, y tiene el objetivo de atender las necesidades financieras, sociales y asistenciales de los ciudadanos, sin enviar a los clientes al cajero ni limitar el servicio de caja a un horario restringido.

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Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 27 provincias del territorio nacional. Su red comercial alcanza las 522 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.