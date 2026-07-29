El fabricante alemán BMW recortará 8.000 puestos de trabajo hasta finales de 2027

BMW prepara un plan de ajuste de plantilla basado en bajas voluntarias incentivadas que podría afectar a unos 8.000 empleados en todo el mundo. Con esta medida, el fabricante alemán busca simplificar su estructura organizativa y ganar competitividad frente al avance de los fabricantes chinos.

Según ha adelantado Bloomberg News, el consejero delegado de la compañía, Milan Nedeljkovic, presentará este miércoles los detalles de la iniciativa junto a los representantes del comité de empresa durante una reunión con toda la plantilla en Alemania.

El programa arrancará en octubre y permanecerá vigente hasta 2027. La mayor parte de las salidas se concentrará en Alemania, donde BMW empleaba al cierre de 2025 a 87.436 trabajadores, más de la mitad de su plantilla global.

Las bajas voluntarias estarán dirigidas principalmente a empleados de las áreas de investigación, desarrollo, planificación y otras funciones corporativas, mientras que el personal de producción quedará al margen del proceso. Además, la automovilística prevé reducir el número de puestos directivos en los próximos meses dentro de un plan más amplio de contención de costes.

La reducción de plantilla mediante incentivos económicos no es una medida inédita en BMW. La compañía ya recurrió a esta fórmula en el verano de 2020, en plena pandemia de la covid-19, cuando anunció la eliminación de 6.000 puestos de trabajo. Su principal competidor, Mercedes, también impulsó un plan de salidas voluntarias a comienzos del año pasado, ya finalizado, que se saldó, según diversas informaciones, con la salida de alrededor de 5.500 empleados del grupo.

La compañía cerró el ejercicio de 2025 con unos ingresos de 133.453 millones de euros, un 6,3% menos que el año anterior, mientras que el beneficio antes de impuestos descendió un 11,5%, hasta los 10.236 millones. La presión sobre el negocio se ha mantenido en 2026. En el primer trimestre del año, BMW facturó 31.007 millones de euros, un 8,1% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Presión de China y los aranceles de EE.UU.

BMW, al igual que el resto de grandes fabricantes alemanes, está intensificando sus medidas de ahorro para hacer frente al deterioro del mercado chino, los aranceles impuestos por Estados Unidos y los elevados costes de producción en Europa.

Desde que asumió el cargo en mayo en sustitución de Oliver Zipse, Milan Nedeljkovic ha acelerado la revisión de costes después de que la compañía rebajara sus previsiones de beneficio para 2026 y registrara un descenso de las ventas durante el primer trimestre, lastradas principalmente por la menor rentabilidad del negocio en China. El fabricante presentará este jueves sus resultados correspondientes al primer semestre, en un contexto en el que sus acciones acumulan una caída superior al 30% en los últimos seis meses.

La situación no es exclusiva de BMW. Volkswagen también ha puesto en marcha un profundo proceso de reestructuración que contempla la reducción de hasta 100.000 empleos y el cierre de cuatro plantas en Alemania antes de 2030, con el objetivo de reforzar su posición frente al rápido crecimiento de los fabricantes chinos, encabezados por BYD.

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Porsche, marca perteneciente a la empresa de Volkswagen, ha anunciado esta semana una reesctructuración en la empresa. La compañía ha pactado con el Consejo Ejecutivo, el Comité de Empresa, el sindicato IG Metall y la patronal Südwestmetall la puesta en marcha del denominado 'Future Package', un plan que prevé invertir 2.100 millones de euros en las plantas alemanas de Zuffenhausen y Weissach hasta 2035 y reducir 5.000 empleos mediante medidas no traumáticas.

Fuente: El Periódico