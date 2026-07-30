Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Este jueves ha abierto en Ripollet y Barcelona

Caprabo cierra 2025 con 822 millones de euros en ventas, un 3% más, y 16 nuevas tiendas

La cadena de supermercados cerró el año pasado con un incremento del 3% en sus ventas, alcanzando los 822 millones de euros y sumando 16 nuevos establecimientos

Nuevo supermercado de Caprabo en Barcelona

Nuevo supermercado de Caprabo en Barcelona / CAPRABO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Gallén

Madrid

Caprabo cerró 2025 con unas ventas de 822 millones de euros, un 3% más que el año anterior, y 16 tiendas nuevas, incorporando más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial, informa este jueves en un comunicado.

En 2026, ha cerrado el primer semestre abriendo 8 tiendas, lo que "sitúa el plan de aperturas por encima de las previsiones".

En total, este semestre ha incorporado unos 1.750 metros cuadrados de superficie comercial y ha creado unos 40 empleos con nuevos locales de Barcelona ciudad, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Boi de Llobregat, Ripollet (Barcelona) y Creixell (Tarragona).

Este mismo jueves abre dos tiendas, cada una con 200 metros cuadrados y 5 empleados: una en Ripollet (Barcelona), en la calle Nostra Senyora dels Àngels, y otra en Barcelona ciudad, en la Vila Olímpica (Ramon Turró 89).

Noticias relacionadas

Las aperturas han permitido a la compañía ampliar su presencia en barrios y en poblaciones donde no tenía presencia hasta el momento "con un formato de proximidad adaptado al territorio".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
  2. Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
  3. Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
  4. Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
  5. Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas
  8. El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado

El funeral de Juan Figaredo en la iglesia de San Julián de Somió, en imágenes

El funeral de Juan Figaredo en la iglesia de San Julián de Somió, en imágenes

Al menos ocho de los 10 mayores incendios declarados este verano son negligencias, imprudencias o provocados

Al menos ocho de los 10 mayores incendios declarados este verano son negligencias, imprudencias o provocados

La piscina junto a un bosque que tiene un pueblo asturiano de 90 habitantes al que todos van a refugiarse de las olas de calor

La piscina junto a un bosque que tiene un pueblo asturiano de 90 habitantes al que todos van a refugiarse de las olas de calor

La Capitalidad Cultural de Oviedo exhibe músculo con el respaldo de 105 empresas de las "más importantes de Asturias"

La Capitalidad Cultural de Oviedo exhibe músculo con el respaldo de 105 empresas de las "más importantes de Asturias"

Santa Marina (Siero) inicia este viernes cuatro días de fiestas con una degustación de cordero a la estaca y el tradicional concurso de siega entre sus principales alicientes

Santa Marina (Siero) inicia este viernes cuatro días de fiestas con una degustación de cordero a la estaca y el tradicional concurso de siega entre sus principales alicientes

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Langreo habilita tres puntos para observar el eclipse y reparte gafas homologadas de forma gratuita

Langreo habilita tres puntos para observar el eclipse y reparte gafas homologadas de forma gratuita

La consejera de Salud atribuye a un error de interpretación que Oviedo no alcanzase los 4.000 metros exigidos para albergar la Agencia de Salud

La consejera de Salud atribuye a un error de interpretación que Oviedo no alcanzase los 4.000 metros exigidos para albergar la Agencia de Salud
Tracking Pixel Contents