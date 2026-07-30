La economía española acelera y crece un 0,7% en el segundo trimestre

La economía española aceleró su crecimiento durante el segundo trimestre de 2026. El producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,7% entre abril y junio respecto a los tres primeros meses del año, una décima más que el 0,6% registrado entre enero y marzo, según el avance de la Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el mismo periodo de 2025, la actividad aumentó un 2,7%, una tasa similar a la anotada en el primer trimestre y que confirma la resistencia de la economía durante la primera mitad del ejercicio. Con este resultado, el PIB encadena 24 trimestres consecutivos con tasas intertrimestrales positivas y 21 trimestres seguidos de crecimiento en términos interanuales.

La expansión se apoyó principalmente en la fortaleza de la demanda interna, el dinamismo de la inversión y el buen comportamiento de la industria. La demanda nacional aportó 0,6 puntos porcentuales al crecimiento trimestral, mientras que la demanda externa sumó una décima. El reparto cambia en la comparación anual: el gasto interno contribuyó con 3,3 puntos al avance del PIB, pero el sector exterior restó 0,6 puntos.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacó que "los datos reflejan la capacidad de la economía española para mantener el pulso en un contexto internacional todavía condicionado por las consecuencias de la guerra en Irán". El departamento que dirige Carlos Cuerpo sostiene que "España continúa creciendo por encima de las principales economías de la zona euro, de acuerdo con las últimas previsiones de los organismos internacionales".

Con la información disponible al cierre del primer semestre, el crecimiento ya incorporado para el conjunto de 2026 se sitúa en el 2,2%. Este efecto de arrastre facilita, según Economía, el cumplimiento de la previsión del 2,6% incluida por el Gobierno en su cuadro macroeconómico para todo el ejercicio.

El consumo mantiene el pulso

El consumo de los hogares volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la actividad. El gasto de las familias aumentó un 0,7% respecto al trimestre anterior y un 3,2% frente al mismo periodo de 2025. El Ejecutivo atribuye esta evolución, entre otros factores, a la solidez del mercado laboral, que sigue respaldando la renta disponible y la capacidad de gasto de los hogares.

El avance del consumo resulta especialmente relevante en un escenario marcado por el encarecimiento de determinados productos energéticos. La inflación repuntó en julio hasta el 3,5% interanual, tres décimas más que en junio, impulsada por la evolución de los combustibles y la electricidad. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumentó una décima y se situó en el 3%.

La inversión también mantiene su dinamismo. La formación bruta de capital fijo creció un 0,4% en tasa trimestral y un 5,1% en comparación interanual, lo que refuerza su papel como soporte de la expansión. Dentro de este componente destacó el incremento de la inversión en productos de propiedad intelectual, con una subida del 7,7% respecto al segundo trimestre del año anterior.

También sobresalió la construcción, cuya inversión avanzó un 5,2% interanual. La evolución de ambos componentes apunta a una base de crecimiento más diversificada, al combinar el impulso del consumo con una mayor aportación de la inversión productiva y de la actividad constructora.

El comportamiento de la demanda interna permitió así compensar la aportación negativa del sector exterior en términos interanuales. Aunque las exportaciones y las importaciones pueden registrar oscilaciones por el contexto internacional, el gasto de los hogares y de las empresas continuó sosteniendo la actividad económica durante la primavera.

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Los datos difundidos por el INE son todavía un avance y podrán revisarse en las próximas publicaciones de la Contabilidad Nacional. Con todo, la primera estimación confirma una aceleración moderada del PIB y mantiene a la economía española en una senda de crecimiento sólido al cierre de la primera mitad de 2026.