Genç (BBVA): "La banca en cinco años va a ser muy distinta y quienes jueguen bien sus fichas serán los ganadores"

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, explica la gran revolución organizativa de la primera línea ejecutiva del banco para prepararse "para algo que será muy grande (en referencia a los cambios que provoca la inteligencia artificial) y de ahí que algunos compañeros excepcionales hayan dado paso a otras personas". Como ha publicado EL PERIÓDICO, el BBVA ha puesto en marcha (entra en vigor el 1 de septiembre) una auténtica sacudida a la primera línea ejecutiva de la entidad (algo que en otras entidades se puede asimilar al comité de dirección) por el que cambian a los máximos responsables de diez áreas estratégicas, entre las que destacan el responsable de México y dirección financiera, donde se sustituye a Luisa Gómez Bravo, hasta ahora habitual acompañante del consejero delegado, Onur Genç, en las presentaciones de resultados. Precisamente esta ha sido la última participación en una presentación de resultados del grupo de Gómez Bravo, a quien el CEO ha calificado de "profesional excepcional". El consejero delegado del BBVA añadió que el banco "tiene una gran cantera y hay que aprovechar ese talento".

Genç explica que "estamos viendo una disrupción en banca impulsada por la IA", que debería aportar ingentes ganancias de productividad no solo porque los 127.000 empleados de la entidad la usen o porque se rediseñen los procesos, sino por que "la relación con el cliente cambiará. No tendrá que abrir una app (aplicación) e ir pinchando botones, sino que hablará directamente con esa app".

Para Genç, este proceso provocará que "en cinco años la banca sea muy distinta a la actual y quien mueva bien sus fichas, ganará".

La banca necesita más tamaño

El consejero delegado del BBVA valoró positivamente el informe de competitividad publicado por la Comisión Europea (CE), del que señaló que va "en la dirección correcta" al proponer simplificar la relación con los reguladores, aunque confesó que "esperábamos un poco más" en lo referente a capital "para poder competir con los bancos americanos". En este sentido, afirmó con rotundidad que "los bancos europeos necesitan escala para ser competitivos y financiar nuevos proyectos".

Genç despachó de forma muy escueta las preguntas relacionadas con la OPA fallida al Sabadell ("es un capítulo cerrado y estamos centrados en nuestro plan estratégico") y sobre la apertura de juicio oral por el caso Villarejo ("es un proceso jurídico y defendemos que de los hechos investigados no se derivan responsabilidades penales para la entidad").

Más rentabilidad

El CEO del grupo resaltó la rentabilidad alcanzada, del 22,2% ("somos el banco más rentable de Europa", dijo) y confirmó que seguirán adelante con sus programas de recompra de acciones para retribuir a los accionistas. Anunció la puesta en marcha el 5 de agosto de un nuevo programa de recompras de 2.000 millones, solo dos días después de que concluya el anterior, de 4.000 millones.

Por mercados, subrayó el crecimiento de beneficios en México, un 15,8%, hasta 2.979 millones en el primer semestre, con lo que el país azteca supone un 44% de los resultados del grupo. En España ganó 2.172 millones, un 2,3% más.

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A nivel grupo, el BBVA alcanzó en el primer semestre un beneficio de 6.051 millones, un 11,1 por ciento más.

Fuente: El Periódico