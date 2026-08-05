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Crisis migratoria

Cuerpo alerta del riesgo de cierre de pequeños negocios en Ceuta y estudia medidas de apoyo

Economía estudia medidas para minimizar el impacto de la crisis migratoria en la economía ceutí

El Gobierno calcula que el consumo eléctrico del comercio minorista se desplomó un 35% tras el estallido de la crisis

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. / Xuan Vega - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

El Ministerio de Economía prepara un plan de ayudas para sostener al pequeño comercio en Ceuta y garantizar la continuidad de la actividad económica en la ciudad autónoma ante el brusco parón provocado por la crisis migratoria que estalló a finales de julio. La entrada de cerca de 50.000 inmigrantes —en su mayoría de nacionalidad marroquí— el pasado 31 de julio desató una caída inicial del 35% en el consumo eléctrico de comercio minorista, según las estimaciones del Ministerio.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista en TVE que su departamento está “evaluando” el impacto de la crisis migratoria sobre la economía ceutí y ha afirmado que mantiene contactos con la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta

Una caída inicial del 35%

“El consumo [eléctrico de los pequeños negocios] llegó a caer en torno al 35% los días 31 de julio y 1 de agosto”, ha subrayado Cuerpo. El Gobierno calcula que, aunque se ha recuperado gran parte de la actividad comercial desde esos dos días, el comercio minorista en la ciudad de 83.000 habitantes aún experimenta una caída de entre un 10% y 11% con respecto a días normales.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) definió a Ceuta como una economía dominada por el sector de servicios en un reciente informe de mercado laboral: el 90,23% de los ocupados pertenecían a este sector en 2024, frente al 76,5% nacional. La ciudad también cuenta con la tasa de paro más alta de España. En el segundo trimestre de este año, la cifra alcanzó el 22,41%.

Posibles cierres y la suspensión de las fiestas

El ministro tampoco ha descartado efectos secundarios de la crisis, como “posibles cierres de pequeños negocios” o medidas adicionales, como la suspensión de las fiestas patronales en Ceuta. Además, ha añadido que también está estudiando “la disminución de turismo en estos días, la cancelación de reservas” y la evolución de la economía local a corto y medio plazo. 

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El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha alertado que la economía depende de forma excesiva del sector de servicios. "No podemos construir el futuro de una ciudad sobre un solo sector", ha explicado.

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Fuente: El Periódico

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