El Descenso del Sella mira hacia su centenario con el apoyo de Unicaja

Cada verano, Arriondas y Ribadesella se convierten en los dos extremos de una celebración que desborda las orillas del río. Más de un millar de palistas participan en el Descenso Internacional del Sella, mientras alrededor de 300.000 personas acompañan una jornada en la que la competición convive con la música, la tradición y el ambiente festivo.

La conocida como Fiesta de las Piraguas es uno de los acontecimientos más reconocibles del verano asturiano. También es una cita que comienza a mirar hacia una fecha excepcional ya que, en 2030, cumplirá cien años.

Unicaja estará presente en esa efeméride. Así, la entidad alcanzó un acuerdo con el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) para prolongar su colaboración durante las próximas cinco ediciones y participar en el desarrollo de las actividades conmemorativas del centenario.

"Es un patrocinio especialmente relevante por el valor histórico y simbólico de una prueba que es seña de identidad del deporte y la cultura asturianos", explica Fernando Ríos, director de Comunicación e Imagen de Unicaja.

Mucho más que una competición

La salida desde Arriondas es una de las imágenes más esperadas de cada edición. Desde allí, los participantes recorren el río hasta la meta situada en Ribadesella. La próxima cita, la 88.ª de la historia del Descenso Internacional del Sella, tendrá lugar el 8 de agosto.

Pero el alcance de la Fiesta de las Piraguas va más allá del resultado deportivo. La prueba ha construido a su alrededor una celebración colectiva capaz de atraer a visitantes de dentro y fuera de Asturias. El programa de actividades paralelas, la implicación de las localidades del entorno y la combinación de deporte y tradición explican buena parte de una popularidad que se ha mantenido a lo largo de generaciones. Esa dimensión social y territorial es también uno de los motivos que sostienen la vinculación de Unicaja con el Descenso. Asturias forma parte de las raíces históricas de la entidad, que orienta una parte de su actividad de patrocinio hacia iniciativas capaces de generar participación y favorecer el desarrollo de los territorios en los que está presente.

El acuerdo con el CODIS no se limita, por tanto, a acompañar una competición durante cinco años. Supone participar en la preparación de una efeméride que pertenece tanto al deporte asturiano como a la memoria popular del Principado. El centenario ofrecerá la oportunidad de revisar la historia de la prueba y, al mismo tiempo, de pensar en su futuro.

Descenso Sella Adaptado / Cedidas a LNE

El Sella comienza en las categorías más jóvenes

Antes de que los participantes de la prueba principal ocupen el río, el protagonismo corresponde a los palistas más jóvenes. El Trofeo Promoción Mini Sella celebra su XXI edición el 5 de agosto y reunirá a alrededor de 500 deportistas.

Proceden de clubes de distintos puntos de España y de países como Argentina, Irlanda, Alemania y Portugal. Son palistas de las categorías infantil, alevín, benjamín y prebenjamín que recorren una parte del trazado del Descenso Internacional. Para muchos de ellos, participar supone entrar en contacto con una competición que conocen por su historia y por la notoriedad que ha alcanzado dentro del piragüismo.

El Mini Sella se ha consolidado como una cita con identidad propia. Organizada por Piragüismo El Sella, la prueba busca promover la práctica de este deporte desde la infancia. La competición es solo una parte de la experiencia. A ella se suman valores como la convivencia entre participantes, el respeto al entorno natural y la relación con la cultura vinculada al río.

El apoyo de Unicaja al Mini Sella amplía así el alcance de su colaboración con la gran prueba asturiana. La mirada no se dirige únicamente hacia el centenario, sino también hacia las generaciones que pueden asegurar la continuidad del piragüismo en los próximos años.

Un descenso abierto a distintas capacidades

La inclusión tiene su propio espacio dentro de la programación a través del Descenso del Sella Adaptado. La prueba, organizada por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA), reunió a más de 200 palistas el 2 de agosto.

Los participantes utilizaron canoas especialmente adaptadas y completaron un itinerario dividido en dos partes. El primer tramo, entre Arriondas y Llordón, tuvo carácter no competitivo. A partir de ese punto comenzó la competición, con llegada en Llovio.

El formato permite conjugar la experiencia colectiva de recorrer el Sella con el componente deportivo. También ayuda a extender la práctica del piragüismo y a incorporar a la celebración a deportistas con diferentes necesidades de adaptación.

El respaldo a esta prueba se integra en la política de sostenibilidad de Unicaja y en su apoyo a proyectos orientados a favorecer la inclusión y el acceso al deporte. Junto al Mini Sella, el descenso adaptado muestra que la dimensión social de la Fiesta de las Piraguas no depende únicamente de las cifras de participación de la competición principal.

Cinco ediciones para llegar a cien años

La renovación del acuerdo sitúa a Unicaja junto al Descenso Internacional del Sella durante una etapa especialmente significativa. Las próximas cinco ediciones conducirán a la prueba hasta 2030, cuando celebrará un siglo de historia.

Ese camino reunirá varias dimensiones de una misma tradición: los grandes competidores, quienes comienzan a practicar este deporte y los palistas que participan con embarcaciones adaptadas. También implicará a clubes, organizadores, localidades y visitantes que cada verano convierten el entorno del Sella en uno de los principales puntos de encuentro de Asturias.

A las puertas de su centenario, la continuidad del apoyo de Unicaja proporciona un marco estable para preparar esa celebración y seguir impulsando un acontecimiento en el que el deporte, la cultura popular y el territorio avanzan en la misma dirección.