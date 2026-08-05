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Siemens Gamesa vuelve a beneficios trimestrales por primera vez desde 2022

Su matriz, Siemens Energy, más que duplica sus ganancias hasta los 2.525 millones

Siemens Energy aumenta beneficios en un 70 % en tercer trimestre del año de negocios

Siemens Energy aumenta beneficios en un 70 % en tercer trimestre del año de negocios

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

Siemens Gamesa obtuvo unas ganancias de 56 millones de euros en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, frente a las pérdidas de 425 millones de euros hace un año. La compañía logró así ser rentable en un trimestre por primera vez desde 2022 y se encamina hacia su objetivo de alcanzar el punto de equilibrio este año.

En los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal -entre octubre de 2025 y junio de 2026-, las pérdidas del fabricante de aerogeneradores fueron de 204 millones de euros, recortando así en un 85% los 'números rojos' de 1.358 millones de euros del mismo periodo de hace año.

Los problemas de la empresa de origen español surgieron en 2022 a partir de unos fallos en unas turbinas que llevaron a su matriz, Siemens Energy, a aflorar unos números rojos récord de 4.588 millones de euros en el ejercicio 2023 y que tuvieron como consecuencia un millonario rescate por parte del gobierno alemán, así como las distintas medidas de reestructuración.

Hasta junio, Siemens Energy registró un beneficio neto de 2.525 millones de euros, lo que supone más que duplicar los 1.247 millones de euros del mismo periodo del año anterior. La empresa, que próximamente cambiará de nombre a Omterra y unirá también bajo esa identidad a Siemens Gamesa, destacó que aceleró su crecimiento rentable en el tercer trimestre, logrando niveles récord de pedidos, ingresos y rentabilidad.

La compañía logró sus mayores ingresos trimestrales hasta la fecha, respaldados por el progreso en la expansión de la capacidad. En comparación con el año anterior, los ingresos aumentaron un 18,5%, hasta los 11.400 millones de euros. Los resultados de la germana se vieron impulsados por la expansión de los centros de datos en Estados Unidos y de las centrales eléctricas en Oriente Próximo, factores que han impulsado la demanda de sus turbinas de gas.

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Estos resultados llevaron a Siemens Energy a confirmar sus objetivos a cierre de 2026 cuando aspira a alcanzar un beneficio neto de alrededor de 4.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de impuestos de alrededor de 8.000 millones de euros.

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Fuente: El Periódico

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