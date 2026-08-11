El debate sobre el deterioro de las infraestructuras gana peso y lastra la reputación del turismo en España

El estado de las infraestructuras y la falta de inversiones en transporte ganan protagonismo en el debate público y comienzan ya a erosionar la reputación del turismo en España, según el Barómetro de Percepción Turística elaborado por la consultora LLYC en colaboración con Prensa Ibérica.

El indicador analiza trimestralmente mensajes sobre turismo publicados en redes sociales, medios 'online' y foros especializados para tratar de medir cómo percibe la sociedad este sector. Y la principal conclusión es que la valoración del turismo ha mejorado en el último año, pues cerró el segundo trimestre con una nota media de 5,4 sobre 10, siete décimas más que en el mismo periodo de 2025, pero sigue siendo la misma puntuación que en el trimestre anterior.

Sin apenas rastro sobre el conflicto de Oriente Medio en la conversación digital, pues apenas representa un 2,6% de los mensajes analizados durante el trimestre. Los autores del informe explican que "el barómetro mide la conversación sobre el turismo español con anclaje en el territorio por eso este tipo de contenido no llega a consolidarse en ninguna comunidad autónoma ni en el agregado nacional".

Descripción de la variación de la percepción del turismo en España.

La imagen del turismo sigue muy condicionada por la masificación, el impacto sobre el precio de la vivienda y un creciente malestar ciudadano en los principales destinos, pero en muchas regiones empiezan a surgir críticas relacionadas las debilidades de las infraestructuras. Es el caso de Madrid, donde se dispararon las quejas por las infraestructuras. En total, hasta 12 comunidades tienen las infraestructuras entre sus seis temáticas principales.

Por ejemplo, en Galicia fue el segundo tema de conversación detrás de su atractivo turístico debido al cierre por renovación del aeropuerto de Santiago durante 35 días (del 23 de abril al 27 de mayo de 2026), mientras la estación de tren recibía denuncias de colapso, mala capacidad y diseño ineficiente. Y a ello se añadieron suspensiones ferroviarias, planes alternativos por carretera y dudas sobre la capacidad de algunos nodos para absorber picos de demanda.

"La importancia de esta conversación radica en que afecta a la experiencia del visitante antes incluso de llegar al destino. Cuando el acceso se asocia a cierres, colas, caos o incertidumbre, la imagen turística se resiente aunque el atractivo del territorio siga intacto", explican los autores en su análisis. También en Andalucía ocupó parte del debate, sobre todo, en relación con el tren de alta velocidad tras la tragedia de Adamuz.

En la Comunidad Valenciana las críticas se centraron en el proyecto de ampliación del aeropuerto de Valencia, así como los nuevos desarrollos turísticos y el colapso que provoca de los autobuses a la zona marítima de la ciudad de Valencia o las dificultades logísticas durante Hogueras en Alicante. Y en Murcia las quejas se centraron en la estación de autobuses de La Manga y los retrasos del Corredor Mediterráneo, que afectan a la conectividad de Murcia y su entorno. También hubo reclamaciones de más áreas para autocaravanas y críticas a la incomunicación de Cartagena en relación con la gestión de flujos turísticos.

En Castilla-La Mancha destacan las denuncias por la paralización del AVE por Toledo y las críticas políticas sobre haberse salido de un gran eje de alta velocidad. Mientras que en Castilla-León las denuncias se centraron en los problemas de conectividad para destinos como Salamanca, Zamora, Sanabria y Ávila, con movilizaciones, reclamaciones institucionales y mensajes empresariales que vinculan directamente malas conexiones con pérdida de potencial turístico, empresarial y deportivo.

Catalunya mejora su reputación

La comunidad autónoma con peor reputación turística de España ya no es Cataluña. La región había encabezado el Barómetro de Percepción Turística como la comunidad con peor valoración desde su puesta en marcha, en 2022, marcada por los problemas de gentrificación y seguridad, que siguen capitalizando los temas de preocupación ciudadana, pero en los últimos seis meses ha logrado mejorar su posicionamiento.

La mejoría de Cataluña se debe, entre otras cuestiones, a la visita del Papa León XIV, la celebración del centenario del fallecimiento de Gaudí o a la acogida positiva que ha tenido el incremento de la tasa turística en Barcelona. "Parte del debate destacó que la norma (tasa turística) permite a los ayuntamientos aplicar recargos y reservar una parte de la recaudación a vivienda, convivencia y servicios urbanos. El enfoque favorable se reforzó con anuncios concretos sobre el destino de esos ingresos”, afirman los autores del barómetro.

Los tres temas de conversación sobre Cataluña más habituales en Internet entre abril y junio fueron la gestión pública del turismo (gobernanza), su contribución económica y su atractivo (clima, paisaje, gastronomía, seguridad, imagen, etcétera). El lugar de Cataluña lo ocuparon en el primer trimestre la Comunidad Valenciana, penalizada por mientras la gentrificación y el aumento del coste de la vivienda, y en el segundo Andalucía, debido a la expansión de los pisos turísticos, los efectos de la masificación sobre la convivencia o el aumento de los problemas de las infraestructuras.