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Margarita Robles confirma a Rueda que el Ministerio de Defensa respaldará el proyecto de SAIC en Ferrol

La ministra se puso en contacto con la Xunta hoy para trasladar su apoyo a la iniciativa pese a la alerta por riesgo de espionaje de la empresa china a la Armada y Navantia

Gráfico de lo que ocupará el gigante automotriz chino SAIC Motor que instalará su primera fábrica europea en el puerto exterior de Ferrol

Gráfico de lo que ocupará el gigante automotriz chino SAIC Motor que instalará su primera fábrica europea en el puerto exterior de Ferrol / FdV

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Redacción

Santiago

El proyecto de la planta del gigante chino SAIC previsto en Ferrol tendrá aval favorable del Ministerio de Defensa. Así lo trasladó a la Xunta la propia ministra del área, Margarita Robles, después de la polémica que estalló el lunes a raíz de unos informes que alertaban del riesgo para la seguridad nacional que representaría esta instalación, que estará muy cerca del Arsenal de Ferrol y de la factoría de Navantia.

Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por Europa Press han confirmado que Robles se puso en contacto con el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, en el día de hoy. Lo hizo para transmitirle que puede contar con el informe favorable de Defensa al proyecto industrial previsto para Ferrol sin prejuicio de «las condiciones operativas» que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias.

La conversación se produce un día después de que El País y El Mundo publicasen sendas informaciones sobre la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia (el CNI) que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica pensada para la producción de vehículos de la marca MG.

Fuentes del Ejecutivo central confirmaron en la pasada jornada a Europa Press la existencia de esos informes que están estudiando y analizando para poder atender las recomendaciones que se planteen. En todo caso, dejaron clara la disposición del Gobierno hacia este proyecto, como verbalizó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien defendió la instalación de la planta china en Ferrol y se mostró convencido de que se va a llevar a cabo.

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La planta SAIC, con capital del Gobierno chino, tendrá una inversión inicial de 200 millones de euros, según se hizo público a principios de junio, comenzando con unas obras valoradas en 170 millones repartidas en dos fases. Su misión principal será el ensamblaje de vehículos que llegarán despiezados desde China, con la idea de llegar a 120.000 coches anuales.

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Fuente: Faro de Vigo

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