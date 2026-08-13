El alza del gasóleo fuerza al Gobierno a elevar el alivio fiscal a 20 céntimos por litro

El repunte brusco en los precios energéticos en julio ha llevado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a activar la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo a medida que la inflación empieza a pasar factura a los hogares. El Gobierno elevará a 20 céntimos por litro la rebaja a partir de septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para el noveno mes del año.

Estas medidas forman parte de la cláusula de salvaguarda del colchón anticrisis que dispone el Gobierno para mitigar los choques inflacionarios derivados de la guerra en Irán. Este fuerte rebote del gasóleo no es la más intensa, el producto energético ya había registrado aumentos de doble dígito a lo largo de la primavera: del 17,9% en marzo, el 28,2% en abril, y el 23,9% en mayo. Y aunque la materia prima frenó su escalada en junio, con un alza del 14,1%, el dato de este jueves se sitúa por encima del límite del 15% establecido por el departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Esta medida, activada de forma automática, puede suponer un ahorro para los bolsillos más afectados por la escalada de los precios energéticos. En términos generales, esta medida supone un ahorro de 10 euros al llenar un depósito de 50 litros, frente a los 2,50 euros que ofrecía la rebaja inicial.

En paralelo, la gasolina también subió de precio en julio, aunque se sitúo por debajo del 15%, al registrar un alza del 7,3% interanual. En el caso de la gasolina, el Gobierno mantiene su retirada gradual con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. No obstante, aunque parece una rebaja menor, la diferencia entre el trato a los dos combustibles es evidente al rellenar el depósito: las medidas aplicadas a la gasolina aportarán un ahorro de 2,50 euros por 50 litros, frente a los 10 euros que ofrece la rebaja fiscal al diésel. La diferencia entre ambas materias primas es de 7,50 euros.

El Ministerio ha incidido en que el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector "adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso".

El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley.

Según Economía, las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

En concreto, el Ministerio señala que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. "Dicho de otro modo, el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán", ha recalcado.

El Gobierno asegura que seguirá realizando un seguimiento "minuto a minuto" del impacto de la guerra sobre la economía española, "de la mano" de los agentes sociales y de los sectores más afectados.

El IPC escala al 3,6%

Según los datos publicados este jueves por Estadística, el IPC elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6%, su cifra más alta desde mayo de 2024 y una décima por encima de lo estimado inicialmente.

El grupo de transporte elevó su tasa anual más de un punto, hasta el 6,2%, por el incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron más que en julio de 2025, mientras que la vivienda situó su variación anual en el 5,7%, un punto por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, a los precios de la electricidad, que aumentaron más que en el mismo mes de 2025.

De hecho, la electricidad se encareció un 8,4% interanual, mientras que el gas natural elevó sus precios un 4,1%.

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En cambio, los precios de los alimentos moderaron su avance interanual en julio. "La presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021", han destacado desde el Ministerio de Economía.