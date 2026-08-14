El Gobierno justifica la prórroga de Almaraz: "La central es segura para las personas"

El Gobierno defiende una "extensión limitada" del funcionamiento de la central nuclear de Almaraz y sostiene que la decisión responde a circunstancias extraordinarias en el mercado energético internacional. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recalcan que la posición del Ejecutivo permanece sin cambios y que la medida se adopta después de comprobar el cumplimiento de tres condiciones: seguridad para las personas, garantía del suministro eléctrico y ausencia de costes para los ciudadanos.

"Es segura para las personas"

La primera condición señalada por el Ejecutivo está relacionada con la seguridad de la planta cacereña. "Es segura para las personas", aseguran fuentes del MITECO, que recuerdan que el Consejo de Seguridad Nuclear ha constatado el correcto funcionamiento de la central y un nivel adecuado de seguridad radiológica, además de establecer los condicionantes técnicos correspondientes.

El Gobierno mantiene también que no peligra la seguridad del suministro eléctrico como consecuencia de la decisión adoptada. El departamento estatal incluye esta garantía entre los requisitos que considera cumplidos para autorizar una extensión que define en todo momento como acotada y limitada.

La tercera condición afecta al bolsillo de los consumidores. Según las mismas fuentes, no habrá coste para ciudadanos, pese a que las compañías propietarias de la instalación habían reclamado reducciones tributarias. "No tiene coste para los ciudadanos", afirma el MITECO, que subraya que la extensión se concede "sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas".

El Gobierno apunta a la situación internacional

El Ejecutivo enmarca su decisión en un escenario energético excepcional marcado por el conflicto en Oriente Medio y la continuidad de la guerra en Ucrania. "La decisión se produce ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania", explican fuentes del Ministerio.

El MITECO considera que esta situación está provocando elevada volatilidad en los mercados y precios altos de los combustibles fósiles, en un contexto cuya duración resulta difícil de anticipar. "La volatilidad y la incertidumbre son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses", sostienen las fuentes consultadas.

En este escenario, el Gobierno entiende que la prórroga tiene carácter coyuntural y puede ayudar a reducir la exposición de los consumidores a eventuales picos de precios de los combustibles fósiles. Según el Ministerio, la medida permite "seguir protegiendo a la población ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre en este periodo", mientras continúa avanzando el despliegue de las energías renovables.

La apuesta por las renovables "permanece intacta"

Desde el departamento que dirige Sara Aagesen insisten en que la estrategia renovable no cambia como consecuencia de la extensión de Almaraz. "La apuesta de este Gobierno por las energías renovables permanece intacta", señalan fuentes ministeriales, que atribuyen a estas tecnologías una mejora de la competitividad de España, una mayor protección frente a las subidas de los combustibles fósiles y capacidad para atraer nuevos proyectos industriales.

"Nuestra hoja de ruta es clara, como lo ha sido todos estos años. Este Gobierno va a seguir impulsando una agenda de apuesta sin precedentes por las renovables", añaden desde el departamento estatal. El Ejecutivo considera que las renovables seguirán siendo clave para mejorar la competitividad, reforzar la autonomía estratégica y modernizar la economía española.

Almaraz cerrará en 2030 y el parque nuclear, en 2035

El Ministerio sostiene que el cierre previsto en 2030 de la central nuclear de Almaraz no pone en riesgo los objetivos españoles de incorporación de energías renovables. Según sus cálculos, la reducción de la aportación prevista de la planta para ese año será de poco más del 1%, una proporción que el Gobierno considera marginal y sin capacidad para modificar de manera significativa la senda de transición energética.

"El cierre de Almaraz en 2030 no compromete el objetivo de penetración de las energías renovables", afirman fuentes del MITECO. El departamento considera que el impacto será muy limitado y desvincula la continuidad temporal de la planta extremeña de cualquier modificación en los objetivos estructurales de transformación del sistema energético.

La extensión anunciada se limita, además, exclusivamente a la central situada en la provincia de Cáceres. Desde el Ministerio precisan que Almaraz constituye la única excepción y que la medida no modifica el calendario general previsto para el resto de instalaciones nucleares españolas.

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De esta forma, el Ejecutivo remarca que se mantiene intacto el calendario de cierre del parque nuclear. La extensión de Almaraz "no altera la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035", concluyen fuentes del MITECO.

Fuente: El Periódico de Extremadura