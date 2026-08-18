Cox construirá en México la mayor desaladora de América Latina por 262 millones

Cox se consolida como una de las mayores compañías del mundo en el sector del abastecimiento de agua. La firma presidida por el alicantino Enrique Riquelme acaba de adjudicarse la construcción de la primera fase de la que será la mayor desaladora de América Latina, la de Rosarito, en el estado mexicano de Baja California. Un proyecto promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de este país, que supondrá una inversión de 304 millones de dólares, unos 263 millones de euros al cambio actual.

La iniciativa forma parte de las iniciativas prioritarias del Plan Nacional Hídrico de México y atenderá las necesidades de abastecimiento de los municipios de Playas de Rosarito y de la zona suroeste de Tijuana, en los que residen alrededor de dos millones de personas, según la información facilitada por la propia compañía.

Se trata, además, de un proyecto con el que Cox refuerza su posicionamiento en el negocio de la desalación más allá de sus mercados tradicionales, que hasta ahora se habían concentrado en Oriente Próximo y el norte de África.

El proyecto

La primera fase del proyecto contempla la construcción de una planta desaladora con capacidad para tratar 2.200 litros por segundo, lo que permitirá incorporar aproximadamente 190 millones de litros diarios de agua potable al sistema de abastecimiento regional. La ejecución de las obras está prevista en un plazo de tres años.

Cox será responsable de la ingeniería, el suministro de equipos especializados y la construcción de la infraestructura, que aportará una fuente de abastecimiento complementaria e independiente del río Colorado, fortaleciendo la disponibilidad de recursos hídricos para Baja California.

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, en la sede de la compañía. / José Luis Roca

La desaladora tendrá una capacidad final de producción de 4.400 litros por segundo, equivalentes a más de 380.000 metros cúbicos diarios de producción de agua para consumo humano, lo que la convertirá en la mayor instalación de este tipo en América Latina.

La planta empleará tecnología de ósmosis inversa, un sistema avanzado de tratamiento que utiliza membranas semipermeables para eliminar sales, minerales e impurezas del agua de mar y transformarla en agua potable. Esta tecnología destaca por su elevada eficiencia operativa, la calidad del agua producida y una menor intensidad energética en comparación con otras soluciones de desalinización.

En 16 países

Cox cuenta actualmente con plantas desaladoras distribuidas por 16 países que suman más de 4,4 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de producción de agua desalada. La empresa suma este nuevo hito tras haber construido en Emiratos Árabes Unidos Taweelah, la mayor desaladora del mundo por ósmosis inversa, con 909.000 metros cúbicos diarios. También ha desarrollado Agadir, la mayor de África dedicada al regadío y al consumo humano, en Marruecos, con 400,000 metros cúbicos diarios, y la que fue la primera desaladora de África occidental, en Accra (Ghana), de 60.000 metros cúbicos diarios de producción.

"Este proyecto reafirma nuestro compromiso con México, tras la adquisición de Iberdrola México, en un país al que aportamos nuestra experiencia en el sector del agua con esta adjudicación. Seguimos trabajando por el desarrollo de infraestructuras que contribuyan al bienestar de las personas y al crecimiento sostenible del país. Nos enorgullece colaborar con las autoridades federales y estatales en una iniciativa alineada con los objetivos del Plan Nacional Hídrico y que ayudará a fortalecer la resiliencia de la región ante los desafíos asociados al cambio climático", señala Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

Una de las desaladoras de Cox en Abu Dhabi. / INFORMACIÓN

Con sede en España, Cox es un grupo internacional especializado en infraestructuras críticas de agua y energía, con un modelo de negocio que integra el desarrollo, la inversión y la operación de activos de largo plazo, junto con capacidades industriales especializadas para su diseño, construcción y mantenimiento.

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La compañía desarrolla y gestiona infraestructuras esenciales que contribuyen a garantizar el acceso al agua y a la energía en mercados con elevadas necesidades de inversión y crecimiento estructural. Con presencia en América, Europa, Oriente Medio y África, Cox combina una base creciente de activos recurrentes con una plataforma industrial internacional, generando valor a largo plazo para sus clientes, las comunidades en las que opera y sus accionistas.