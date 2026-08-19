Estée Lauder se recupera de las pérdidas y gana 156 millones de euros en el año fiscal cerrado en junio

La compañía estadounidense de productos de belleza The Estée Lauder Companies ha obtenido un beneficio neto de 182 millones de dólares (156 millones de euros, al cambio actual), frente a las pérdidas de más de 1.000 millones de dólares registradas hace un año. El grupo que exploró en la primera mitad de este año (la segunda de su ejercicio) una fusión con la empresa familiar catalana Puig, ha presentado este miércoles las cuentas del año fiscal que va de junio a junio, que es cuando la firma hace su balance anual.

Los resultados han superado las expectativas del mercado también en cuanto a los ingresos, lo que se ha traducido en una subida en bolsa del 7%, tal como recoge Europa Press.

En concreto, la compañía ha alcanzado los 15.049 millones de dólares (12.967 millones de euros), lo que implica mejorar en un 5% lo anotado hace doce meses, y ha reportado un beneficio operativo de 780 millones de dólares (672 millones de euros).

La actividad de Estée Lauder se ha visto impulsado por un incremento del 12% de los ingresos en China, con hasta 3.058 millones de dólares (2.634 millones de euros). Por su parte, en el continente americano los ingresos aumentaron un 1%, hasta los 4.463 millones de dólares (3.845 millones de euros).

Resultados por segmentos

En la región comercial que abarca Europa, Reino Unido, África y Oriente Próximo, la empresa sumó un total de 3.794 millones de dólares (3.270 millones de euros), un 6% más, mientras que en Asia Pacífico los ingresos se situaron en los 3.746 millones de dólares (3.227 millones de euros), un 4% más.

Por divisiones, el segmento de cuidado de la piel facturó un total de 7.338 millones de dólares (6.323 millones de euros), un 5% más, y en la unidad de maquillaje los ingresos lograron una cifra de 4.267 millones de dólares (3.676 millones de euros), un 2% más. Asimismo, la división de fragancias incrementó su facturación un 12%, hasta los 2.779 millones de dólares (2.394 millones de euros), mientras que los ingresos de productos de cuidado del cabello se mantuvieron en los 565 millones de dólares (486 millones de euros), al igual que hace un año.

Todo eso, además, viniendo de un cuarto trimestre en el que la firma había incurrido en pérdidas netas de 116 millones de dólares (100 millones de euros).

Previsiones de 2027

"Estoy sumamente orgulloso de nuestro equipo por haber superado las expectativas iniciales de los resultados del ejercicio fiscal 2026", ha indicado Stéphane de La Faverie, presidente y consejero delegado de la firma. "Reactivamos el crecimiento con un aumento del 3% en las ventas orgánicas, impulsado por la amplitud del crecimiento en todas las marcas, y logramos una expansión significativa del margen operativo", ha añadido.

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"Para el ejercicio fiscal 2027, reafirmamos nuestra confianza en acelerar el crecimiento de las ventas orgánicas", prosigue. "Además, elevamos nuestras perspectivas para un margen operativo ajustado aún mayor, al potenciar nuestras fortalezas para diversificar aún más el crecimiento en todas las categorías de productos y regiones geográficas, incluyendo la aceleración del crecimiento en Norteamérica", ha concluido.