Indicadores económicos
La economía de Estados Unidos sortea el golpe de la guerra de Irán y crece un 1,5% en el segundo trimestre
El tirón del consumo sostiene al crecimiento, aunque pierde impulso con respecto al primer trimestre
Como dijo alguna vez Warren Buffet: “Nunca apuestes en contra de América”. La mayor economía del mundo ha desafiado a los malos augurios económicos y creció un 1,5% en el segundo trimestre del año, según la segunda estimación del PIB publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés).
Aunque la expansión se mantuvo en el segundo tramo del año, la economía ha empezado a mostrar señales de desaceleración a medida que una combinación de riesgos geopolíticos —como los elevados precios de la energía derivados de la guerra en Irán y las repercusiones de la guerra comercial de Donald Trump— empieza a pasar factura al crecimiento económico.
El crecimiento pierde impulso
La entidad, dependiente del Departamento del Comercio de Estados Unidos, mantuvo sin cambios el cálculo adelantado en julio, frente a las expectativas de los economistas de una revisión al alza. Este último dato confirma, sin embargo, una desaceleración de seis décimas respecto al crecimiento anualizado del 2,1% registrado entre enero y marzo.
Aunque la economía estadounidense ha resistido hasta ahora el impacto de la guerra contra Irán, su crecimiento se ha visto moderado a medida que las tensiones comerciales y la demanda de bienes vinculados a la inteligencia artificial (IA) impulsan las compras al exterior.
Los vaivenes comerciales pasan factura
Las importaciones repuntaron a una tasa anualizada del 12,5% y restaron 1,64 puntos porcentuales al avance del PIB. En términos sencillos, su incremento enfría el crecimiento porque una parte del gasto se destina a bienes y servicios producidos en el extranjero.
En paralelo, el gasto de los consumidores —responsable del 70% de la actividad económica— creció un 3,4% interanual. El dato superó las expectativas de crecimiento en dos décimas.
Lejos del objetivo de la Fed
El dato de este miércoles llega acompañada de una inflación lejos del 2% fijado por la Reserva Federal (Fed). Este miércoles, el mercado también ha conocido que los precios avanzaron un 3,7% interanual en julio, mientras que el subyacente se mantuvo en el 3,3%.
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Fuente: El Periódico
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