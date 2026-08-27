Sector en crisis
El gasóleo agrícola vuelve a dispararse y ya cuesta un 25% más que antes de la guerra de Irán
Los agricultores reclaman que se aplique el IVA reducido y se de marcha atrás, por tanto, a la subida al 21% aplicada el pasado julio
El sindicato Unió de Pagesos, miembro de la plataforma estatal Unión de Uniones (UdU), ha reclamado este jueves al Gobierno que aplique el IVA reducido del 10% a los carburantes agrícolas para hacer frente a su encarecimiento derivado de la guerra en Oriente Medio, después de que el precio medio ponderado de este combustible, que es clave para la actividad del campo, se haya encaramado en las últimas semanas hasta los 1,567 euros el litro, por encima incluso de los 1,544 que alcanzó pocos días después del inicio del conflicto.
La organización agraria catalana asegura que la aplicación, desde el pasado 1 de julio, del tipo general del 21% de este impuesto ha vuelto a disparar los costes de producción en el campo que, en estos momentos, se encuentra en plena actividad con el desarrollo de las distintas cosechas, con lo que los gastos se multiplican aún más. Y alerta, como ya viene haciendo desde hace unas semanas la industria, de cómo ello puede acabar repercutiendo sobre los precios finales de los alimentos, es decir el importe que pague en un futuro el consumidor.
Según Unió de Pagesos, el retorno al 21%, que entró en vigor al eliminar el Gobierno los incentivos fiscales aplicados al estallar la guerra de Irán, "ha neutralizado en buena parte el efecto de los descuentos directos que se aplican sobre el precio final ante la Agencia Tributaria". Además del IVA reducido del 10%, el sindicato pide aplicar también el impuesto mínimo especial armonizado de la Unión Europea para todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
La reivindicación de un IVA reducido para los carburantes profesionales es una demanda histórica del sindicato, que el pasado marzo se manifestó ante la delegación del Gobierno español en Barcelona. En aquella protesta, los agricultores hicieron constar su malestar por la factura económica que les está suponiendo el conflicto bélico, sobre un suministro que es esencial y que desde el pasado 2 de marzo, el día en que estalló el conflicto en Oriente Próximo, se encuentra un 25,5% más caro, según datos obtenidos en el Geoportal del Ministerio para Transición Ecológica. En julio, justo cuando se repuso el IVA del 21%, el precio del gasóleo B era de 1,245 euros el litro, un 20% menos que esta semana.
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Fuente: El Periódico
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