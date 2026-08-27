El jefe de la Fed afronta su primer gran examen en un Jackson Hole sin Lagarde

Un remoto valle resguardado por las imponentes cumbres de las Montañas Rocosas será el escenario del primer gran examen de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), a ojos de los inversores y el mundo entero. Esta semana, del 27 al 29 de agosto, tendrá lugar la 49º edición del Simposio Económico de la Reserva Federal de Kansas City, o como se conoce popularmente a la reunión estival, Jackson Hole.

El nombre lo recibe del lugar en que se celebra desde 1982 la cita, una remota localidad de Wyoming, el estado menos poblado de EEUU, escogida en su momento para atraer a Paul Volcker, un presidente de la Fed obsesionado por la pesca de la trucha. En esta especie de retiro bucólico de reflexión, reconocido ahora como la cumbre de banqueros centrales más exclusiva e importante del mundo, los banqueros pasan tres días juntos, asistiendo a conferencias, paneles y escuchando discursos sobre la situación y los retos que enfrenta la economía mundial.

La gran ausencia

Sin embargo, nunca es tan importante el leitmotiv de la cita —este año es “Innovación financiera: implicaciones para los pagos y la política económica”— como las pistas que den los allí presentes. El año pasado, todas las miradas se posaban sobre Jerome Powell, predecesor de Warsh en el cargo y conocido por su profunda enemistad con el presidente de EEUU, Donald Trump. Este año su sucesor acaparará toda la atención, debido, en parte, a la ausencia de otra de las grandes personalidades en el pequeño universo de los bancos centrales.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, no acudirá este año a Jackson Hole. Lo cierto es que la banquera francesa ha estado ausente más veces de las que ha acudido al simposio desde su nombramiento como presidenta, en 2019. Únicamente ha acudido en dos ocasiones: en 2023 y en 2025. En este caso, el organismo con sede en Fráncfort ha confirmado que sí acudirán tres miembros del Consejo de Gobierno: Isabel Schnabel, conocida por su fuerte perfil de halcón; el economista jefe, Philip R. Lane; y el vicepresidente, Boris Vujcic.

Volviendo a Warsh, el flamante nuevo primer espada de la Fed, que ha abogado en las últimas semanas por reducir la frecuencia con la que la Fed se comunica con la prensa y el público para tratar de garantizar una mayor independencia y rigor en su labor, deberá afrontar su segunda aparición pública de calado a nivel internacional, tras el Foro Económico del BCE celebrado en Sintra, Portugal, a finales del pasado mes de junio.

El frente de la deuda

El horizonte de Warsh al frente del mayor banco central del mundo es complejo, principalmente por dos cuestiones. La primera es la serie de turbulencias que afronta durante las últimas semanas el bono estadounidense, tras el fuerte repunte de los rendimientos exigidos. Uno de los motivos por los que existe una cierta intranquilidad respecto a estos instrumentos es por el hecho de que la deuda estadounidense superó por primera vez la semana pasada la histórica barrera de los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros), un 124% del PIB.

La cifra se ha duplicado en la última década, después de que en 2016 marcara 19,6 billones de dólares. Por tanto, las declaraciones de Warsh previsiblemente buscarán calmar la ola de incertidumbre entre los inversores, que pueden ver en el comportamiento de los bonos y el endeudamiento del país una señal para distanciarse de EEUU en términos financieros.

Por otro lado, Warsh tendrá que enfrentarse a dudas y exigencias sobre algo que no le gusta particularmente: el rumbo futuro de los tipos de interés en EEUU. El nuevo presidente de la Fed ha abogado fervientemente por reducir el forward guidance que incluye el banco central en sus decisiones, es decir, las pistas sobre el posible rumbo a seguir en sus próximas reuniones.

La independencia de la Fed

El economista dejó claro desde su toma de posesión que su máxima sería la independencia, en medio de acusaciones por parte de parlamentarios estadounidenses cuestionando precisamente este principio. Warsh accedió a la cumbre de la política monetaria de su país aupado por Trump, que desde su llegada al poder cuestionó e insultó sin parar a Jerome Powell por no bajar los tipos de interés según su voluntad, lo que según el presidente ha dañado el crecimiento económico del país.

Precisamente para desterrar cualquier acusación sobre ser una supuesta marioneta de Trump, Warsh ha ideado una Fed mucho más dependiente de los datos macroeconómicos, sin comprometerse con una trayectoria clara en los tipos de interés, ni mucho menos con la voluntad política. En las dos reuniones que Warsh ha presidido hasta la fecha, ha mantenido los tipos de interés entre el 3,50 y el 3,75%, donde los dejó Powell.

La expectativa con la próxima decisión, que tendrá lugar el 16 de septiembre, es la misma: mantener sin cambios. Sin embargo, el pronóstico del mercado se inclina mucho más a que la Fed tome la decisión de subir los tipos antes que bajarlos, lo que demuestra que Warsh, por el momento, no tiene pensado ceder a los deseos de Trump, aunque el presidente aún no lo ha presionado como lo hizo con Powell, al que también propuso él mismo para el cargo.