Estados Unidos demanda a Amazon por aplicar costes ocultos a sus anunciantes

Más de 20 estados de EEUU se han sumado a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en una demanda contra Amazon por presuntas irregularidades en sus prácticas de precios publicitarios. Según un informe adelantado por The Wall Street Journal, los denunciantes alegan que Amazon manipuló durante siete años los precios que las empresas pagaban por anunciarse en su plataforma de comercio minorista.

La FTC sostiene que la tecnológica engañó a los anunciantes al elevar de forma encubierta el precio mínimo que debían pagar para colocar anuncios que promocionaban sus productos, mediante la introducción de pujas propias (“soft reserve”) en las subastas. Amazon opera la tercera plataforma de publicidad digital más grande del mundo, por detrás de Google (Alphabet) y Meta Platforms. La compañía obtuvo 68.000 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025, según documentos presentados ante las autoridades reguladoras de valores.

La demanda, presentada el 31 de agosto de 2026 en Seattle, incluye a 22 fiscales generales de estado y alega que la práctica afectó a alrededor de 1,2 millones de anunciantes, con sobrecostes que podrían sumar decenas de miles de millones de dólares. Amazon ha negado las acusaciones y asegura que los anunciantes ajustan sus pujas en función de los resultados reales de sus campañas. En el Nasdaq, la tecnológica ha cerrado con caídas del 2,5% aunque, desde lo que va de año, ha subido un 14,69%.

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La reciente demanda de la FTC se suma a la multa de 2.500 millones que el gigante del comercio electrónico tuvo que pagar tras ser acusada de engañar a millones de consumidores para que se inscribieran en su popular servicio de suscripción, Amazon Prime, y de dificultar "enormemente" su cancelación. En concreto, el pago total inccluye una multa civil récord de 1.000 millones de dólares al Gobierno de EE. UU. y 1.500 millones de dólares destinados al reembolso de los consumidores afectados.