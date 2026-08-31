El Gobierno eleva a 20 céntimos la rebaja al gasóleo y mantiene en cinco céntimos la de la gasolina

La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicada al gasóleo aumentará hasta los 20 céntimos por litro a partir del próximo martes, 1 de septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, después de que el precio de este combustible se disparara en julio.

El detalle del IPC correspondiente a julio confirmó que el gasóleo registró una subida interanual del 15,7%, por encima del umbral del 15% establecido en el decreto de medidas aprobado para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán.

La superación de ese nivel activa automáticamente la cláusula de salvaguarda incluida en el plan anticrisis, que permite reforzar la protección fiscal cuando la evolución de los precios lo exige. De este modo, el descuento fiscal sobre el gasóleo pasará a ser de 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre.

La gasolina, sin embargo, mantendrá la senda prevista de retirada gradual de las ayudas. Su precio aumentó un 7,3% interanual en julio, claramente por debajo del límite del 15%, por lo que en septiembre seguirá beneficiándose únicamente de una rebaja de 5 céntimos por litro.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el mecanismo permite actuar de forma proporcional y concentrar el apoyo en aquellos combustibles sometidos a una mayor presión. El departamento que dirige Carlos Cuerpo considera además que el último Real Decreto-ley anticrisis está diseñado para adaptarse a la evolución del conflicto en Irán y volver a reforzar las ayudas si empeora el escenario económico.

El resto de las medidas previstas en ese paquete continuarán aplicándose según el calendario establecido.

El Gobierno cifra en un punto el impacto sobre la inflación

Economía defiende que las actuaciones desplegadas desde marzo están cumpliendo su principal objetivo: limitar el traslado del 'shock' exterior a los precios y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

El primer Plan de Respuesta entró en vigor el 20 de marzo y fue complementado con nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros a finales de junio. Según los cálculos del Ministerio, estas iniciativas han permitido rebajar la inflación en aproximadamente un punto de media durante los últimos meses.

El Ejecutivo estima que el conjunto de medidas ha absorbido más del 60% de la subida de los precios atribuible al impacto externo de la guerra en Irán.

El Gobierno asegura que seguirá vigilando de forma permanente las consecuencias económicas del conflicto y mantendrá el contacto con los agentes sociales y con los sectores más afectados para ajustar la respuesta si fuera necesario.

La inflación sube al 4,3% en agosto

La decisión sobre el gasóleo coincide con un nuevo repunte de la inflación. El Instituto Nacional de Estadística (INE) adelantó el pasado viernes que el IPC interanual se situó en agosto en el 4,3%, siete décimas por encima del 3,6% registrado en julio.

Se trata de la tasa más elevada desde febrero de 2023 y de la primera vez que la inflación supera el 4% desde abril de ese mismo año.

El INE atribuyó buena parte de este repunte al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. También influyó la evolución de los alimentos, cuyos precios descendieron menos que en agosto de 2025.

Economía considera que la persistencia del 'shock' energético asociado a la guerra en Irán explica buena parte del aumento de la inflación general durante agosto.

En todo caso, el dato del 4,3% es todavía provisional. El INE publicará la lectura definitiva el próximo 15 de septiembre, cuando se conocerá con mayor detalle qué productos de la cesta de la compra han contribuido más a la subida de los precios.

Los carburantes encadenan ocho semanas de subidas

Los precios de los combustibles han vuelto a subir esta semana y acumulan ya ocho semanas consecutivas de incrementos, alcanzando máximos del verano coincidiendo con la operación retorno de agosto.

Desde que a comienzos de julio decayó la rebaja del IVA al 10%, el encarecimiento acumulado se acerca al 24% en el caso del gasóleo.

En concreto, el precio medio del litro de diésel ha aumentado esta semana un 1,8% respecto a la anterior, hasta situarse en 1,861 euros. Este nivel no se registraba desde mediados de abril.

La gasolina también mantiene su tendencia alcista. El precio medio por litro ha subido un 1,55% en la última semana, hasta los 1,723 euros, su nivel más elevado desde marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estos nuevos incrementos, el gasóleo acumula una subida superior al 23,7% desde principios de julio, mientras que la gasolina se ha encarecido un 19,8% en el mismo periodo.

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El aumento sostenido de los carburantes vuelve así a situar la energía entre los principales factores de presión sobre la inflación y explica la activación del mecanismo de protección adicional para el diésel a partir de septiembre.