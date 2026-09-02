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Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

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MADRID

El relevo de Tim Cook por John Ternus en el cargo de consejero delegado de Apple ha supuesto también la reestructuración de las remuneraciones a ambos directivos de la segunda compañía con mayor capitalización bursátil del mundo, quienes se repartirán una remuneración anual por valor de 107,5 millones de dólares (unos 93 millones de euros) entre asignaciones de acciones y su salario.

John Ternus, oficialmente líder de Apple desde este 1 de septiembre, recibirá un salario anual de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) y la compañía ha aprobado también una asignación anual de acciones para el nuevo CEO por valor de 55 millones de dólares (47,5 millones de euros) para el ejercicio fiscal de 2027.

Como el año fiscal de Apple finaliza este próximo mes de octubre, el comité de Personal y Remuneración del consejo de administración ha añadido una asignación prorrateada en acciones de 2,5 millones de dólares (2,15 millones de euros) para cubrir el mes restante.

Por su parte, Tim Cook, que desempeña actualmente el cargo de presidente ejecutivo, contará con un sueldo anual de 2 millones de dólares (1,7 millones de euros) al que hay que añadir una asignación en acciones de 45 millones de dólares (38 millones de euros) para el próximo año fiscal.

Tim Cook asumió el cargo de consejero delegado de Apple el 24 de agosto de 2011, siendo el sucesor del propio fundador de la empresa, Steve Jobs, y quien llevó los iPhone --el producto estrella de la compañía-- a los bolsillos de millones de personas.

El 20 de abril Apple anunció la finalización del mandato de Cook y Ternus, designado como su sucesor, se enfrentará a una nueva era de la IA y a los nuevos retos geopolíticos, como los aranceles y las guerras comerciales.

"Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo", sostuvo Cook en una carte de despedida a sus empleados.

Apple ha sido una de las principales empresas de este siglo, es parte de 'las 7 magníficas' y la segunda compañía con mayor capitalización bursátil en el mundo, con cerca de 4,5 billones de dólares estadounidenses (alrededor de 3,91 billones de euros al tipo de cambio actual).

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El gigante tecnológico obtuvo un beneficio neto récord de 29.789 millones de dólares (26.112 millones de euros) entre los meses de abril y junio, tercer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 27% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

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