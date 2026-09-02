CSIF convoca a la plantilla de Correos a movilizarse por el incumplimiento del Acuerdo Marco
El sindicato denuncia que en la última década se han perdido más de 22.000 empleos, y el 70% de personal en oficinas tiene contratos parciales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado a la plantilla de Correos de toda España a movilizarse este jueves 3 de septiembre frente a las oficinas principales de cada provincia para reclamar el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024.
El sindicato denuncia que la empresa pública postal no ha avanzado en los compromisos incluidos en dicho acuerdo, entre ellos el refuerzo de la plantilla, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, la transformación de los contratos a tiempo parcial en jornadas completas y el inicio de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla.
CSIF sostiene que estas medidas eran necesarias para garantizar la prestación del servicio postal y mejorar las condiciones de los trabajadores de Correos, pero considera que la falta de aplicación del acuerdo está generando malestar entre la plantilla.
Esta concentración supondrá el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará el jueves 17 de septiembre con nuevas protestas en toda España y culminará el miércoles 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid. En esta última cita, CSIF reclamará un cambio inmediato en la gestión de Correos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la plantilla.
El sindicato recuerda que el anuncio de estas movilizaciones, realizado en julio, ya provocó cambios en la estructura directiva de la empresa pública, con la sustitución del director de Recursos Humanos, Fernando Ramírez, por Jaime Pérez de la Cruz, quien toma posesión del cargo este jueves.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
- El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
- Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas