Adiós a pagar con tarjeta de crédito este mes de septiembre: la alerta par hacerlo con efectivo en supermercados tiendas y locales de ocio

Uno de cada cuatro españoles tiene previsto usar alguna modalidad de fraccionamiento de compras en el mes de septiembre por la acumulación de mayores gastos, según se desprende de una encuesta elaborada por Aplazame.

Los equipos electrónicos son la categoría para la que existe una mayor predisposición a aplazar el pago, señalada por el 40,9% de los encuestados. A continuación, aparecen el material escolar, con un 12,7%; la formación y las matrículas, con un 10,8%; y la moda y el calzado, con un 9,8%. Los viajes o desplazamientos representan el 6,5% y los artículos deportivos, el 2%.

La principal razón para recurrir al aplazamiento es distribuir mejor los gastos a lo largo del mes, mencionada por el 39,9% de los encuestados. Le sigue la posibilidad de afrontar compras de importe elevado, con un 22%. Otro 13,8% lo utilizaría para aprovechar promociones o facilidades de pago; el 13,4%, para hacer frente a imprevistos, y el 9,5%, para evitar reducir sus ahorros.

Los consumidores deciden inclinarse por estas opciones, según la encuesta elaborada por la empresa, porque el 63% de los consultados considera que septiembre es de los meses con mayor impacto económico en el hogar.

En concreto, el 40,3% prevé gastar un extra superior a los 500 euros durante septiembre: un 27,4% calcula que desembolsará entre 500 y 1.000 euros y un 12,9% superará esa última cifra.

Para que la cuesta de septiembre no se vuelva complicad ay poder afrontar la economía de hogar tras los gastos de las vacaciones, añadidos a aquellos que puedan aparecer durante este mes, la Asociación Española de Consumidores recomienda realizar durante este mes los pagos en efectivo frente a la tarjeta de crédito.

La principal ventaja del uso de efectivo es que nos ofrece la posibilidad de limitar nuestros gastos a la cantidad de dinero que llevemos encima. Esta opción es interesante para aquellas personas que no pueden resistirse a las compras compulsivas que tanto daño pueden llegar a hacer en el ahorro diario. De hecho, utilizar efectivo es una de las estrategias que puedes utilizar si quieres aprender cómo ahorrar en tu día a día al permitir un mayor control sobre los gastos, explican desde el banco Sabadell.

Sin embargo, el dinero físico también conlleva ciertos riesgos que hay que tener en cuenta, como el deterioro fruto del uso y el paso del tiempo o la posibilidad de llegar a perderlo como consecuencia de un despiste o de un hurto, algo que con el dinero digital no puede suceder.