La fabricante de aperitivos salados Frit Ravich da el salto a Madrid con un gran centro logístico y de distribución

El objetivo es que, para 2030, la facturación de la compañía se haya duplicado y alcance los 600 millones de euros, tras rozar los 360 el año pasado. Con este horizonte trabaja la empresa catalana Frit Ravich, especializada en la elaboración patatas fritas, palomitas y otros aperitivos salados y que este lunes ha anunciado que invertirá más de 115 millones en construir una nueva planta de producción en Maçanet de la Selva (Girona), que estará situada junto a su sede central, y en abrir un nuevo centro logístico en Madrid, con el que podrá distribuir con mayor rapidez a sus clientes del centro y del sur de España.

Esta inversión, que multiplica por 14 la realizada el año pasado, permitirá aumentar la plantilla en unas 500 personas en los próximos años. En la nueva planta de producción, que empezará a construirse en 2027 y que contará con una superficie de 33.000 metros cuadrados, las previsiones de la firma que dirige la empresaria Judith Viader, pasan por que se fabriquen las patatas fritas y las palomitas, dos de las categorías que más popularidad han dado a la compañía, que las considera estratégicas.

Imagen virtual de la nueva fábrica de Frit Ravich en Maçanet de la Selva (Girona). / Frit Ravich

En la planta actual, de 26.000 metros cuadrados y situada junto a la que se va a construir ahora, seguirán tratándose y envasándose los frutos secos. "Ampliar la capacidad productiva es indispensable para dar la mejor respuesta a nuestros clientes, potenciar nuestras marcas e impulsar nuestro rol dual como fabricantes y distribuidores de referencia", ha indicado Viader en un comunicado hecho público por la empresa.

Planes de crecimiento

Con las nuevas instalaciones, Frit Ravich espera llegar a duplicar su capacidad total de producción para 2030 y no descarta seguir creciendo, en diferentes fases de ampliación, para incluso cuadruplicar la capacidad productiva actual en el año 2050.

Para ello es también clave la apertura de un nuevo centro de distribución en Madrid con el que la firma proyecta mejorar sustancialmente su operativa logística. Con él, la empresa estará en condiciones de garantizar sus entregas en 24 horas y de agilizar las existencias y los plazos de reposición a sus clientes del sector alimentario y hostelero, entre otros.

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Entre las principales marcas de la empresa, el año pasado destacaron las ventas de las palomitas Top Corn, que aumentaron un 24,9%, hasta alcanzar una cuota del 46,5% en su categoría. En cuanto a los frutos secos, Cocteleo se afianzó como la marca de fabricante que más creció en valor y la única que registró avances en volumen dentro de su segmento.