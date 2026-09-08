Red Eléctrica se agarra a las paradas de fábricas como ‘escudo’ de seguridad: ordena en dos meses tantas desconexiones como en los cuatro años anteriores

España está exprimiendo al máximo el mecanismo de protección del sistema eléctrico que permite parar fábricas de la gran industria para reducir rápidamente el consumo de luz y evitar desajustes en todo el sistema eléctrico. Desde mediados de julio se ha tenido que recurrir a este ‘escudo’ de protección casi tantas veces como en los cuatro años anteriores. Desde que se puso en marcha, en septiembre 2022, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, sólo lo había utilizado en siete ocasiones. En poco más de mes y medio, el grupo lo ha hecho ya otras seis veces.

El Gobierno puso en marcha durante la anterior crisis energética un sistema que permite forzar la parada de grandes factorías para recortar de urgencia la demanda de electricidad si hay riesgo de desequilibrios graves, en caso de no tener suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda el consumo previsto y contar con margen de reserva de sobra. REE ha tenido que utilizar este servicio en tres ocasiones desde su puesta en marcha hace algo menos de cuatro años: una en 2023, cuatro en 2024, ninguna en 2025 y otras ocho ya este año. Con la particularidad de la llamativa intensidad de la utilización del mecanismo en las últimas semanas, con esas seis activaciones con pocos días de diferencia.

El sistema de respuesta activa de la demanda (SRAD), que así se denomina el mecanismo, no está concebido específicamente para evitar grandes apagones, sino que busca garantizar el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente en sus servicios especiales de ajuste. Red Eléctrica ordena detener fábricas cuando hay menos producción de electricidad de la programada (ya sea por una menor aportación de las renovables de la prevista o por la indisponibilidad de centrales nucleares que dejan de producir) o cuando hay cambios en los flujos de interconexión eléctrica con Francia, y con ello se calcula que no habrá suficiente margen de reserva.

La última vez que se activó el SRAD, pasado viernes, coincidieron las tres circunstancias (menos eólica de la prevista, la desconexión de una central nuclear y una reducción del intercambio con Francia). Las activaciones de las semanas anteriores fueron consecuencia de desvíos importantes en la producción de energía eólica frente a la programación previsto, y además en días con mayor consumo del habitual por el uso intensivo de los aires acondicionados por las olas de calor.

Desde Red Eléctrica se subraya que el mecanismo para detener fábricas es un servicio más de los que dispone para hacer ajustes en el sistema eléctrico, que lo utiliza con normalidad para asegurar reservas suficientes ante situaciones puntuales y que la acumulación de activaciones de las últimas semanas no responde a que la compañía esté actuando con mayor celo actualmente para garantizar que no se producen incidencias. Desde el sector energético se alerta de que en las últimas semanas las previsiones de producción de renovables no están siendo ajustas y está obligando a tomar medidas urgentes para cuadrar el sistema.

Un coste 1.000 millones en el recibo de luz

“El sistema tiene sentido y se está demostrando que es necesario”, apunta Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), varios de cuyos asociados ofrecen este servicio de pagar sus factorías para proteger el funcionamiento del sistema eléctrico a cambio de una retribución. Y es que el mecanismo no sale gratis y tiene un coste millonario para todos los consumidores.

Los grupos industriales se ofrecen para reducir o paralizar su actividad y su consumo de luz en caso de ser necesario y a cambio reciben una retribución que se carga en el recibo de luz de todos los clientes. En cuatro años, ese sobrecoste en la factura eléctrica ronda ya los 1.000 millones de euros. El sistema reparte retribución a las empresas industriales que se presentan voluntariamente y que resultan adjudicatarias en las subastas que Red Eléctrica celebra periódicamente. Una remuneración que pagan todos los clientes a través del recibo de la luz. En total, la factura eléctrica ha asumido en este tiempo 954 millones en pagos a las fábricas dispuestas a parar a modo de retribución fija, pero a ésta se suman pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección.

“A ninguna industria le gusta tener que parar su actividad, porque implica un riesgo de que haya problemas en el arranque posterior, de daños en los equipos… Pero las empresas que van a las subastas asumen esos riesgos . Si no se activara nunca, se entendería que el sistema no es necesario y no habría retribución a las compañías”, apunta el ejecutivo de la patronal de las compañías electrointensivas que operan en España.

Desde la asociación de la gran industria se interpreta que el uso intensivo del SRAD se debe a que Red Eléctrica lo ha identificado como un “recurso muy útil” para evitar desajustes y que ya lo utiliza con flexibilidad frente a otras alternativas. Red Eléctrica dispone actualmente de 1.775 megavatios (MW) de potencia industrial disponible para este sistema de respuesta y en las últimas activaciones sólo ha utilizado en torno a la mitad de ese volumen.