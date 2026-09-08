Reny Picot reutilizará 115 millones de litros de agua al año en la fábrica de Anleo con un plan de eficiencia

Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), conocida por la marca Reny Picot, y Edison Next Spain han puesto en marcha un proyecto de eficiencia hídrica y energética en la planta láctea de Anleo, en Navia, que permitirá recuperar cerca de 115 millones de litros de agua al año (equivalente a 46 piscinas olímpicas), ahorrar 5.741 MWh anuales de energía (el consumo energético de 1.600 hogares) y evitar más de 1.100 toneladas de CO2 al año.

La actuación permitirá reutilizar los condensados generados durante el proceso industrial y aprovechar la energía térmica asociada a estos flujos con el objetivo de reducir el consumo de agua y de combustible asociado a la generación de vapor.

«Este proyecto refleja nuestra apuesta por una gestión cada vez más eficiente de los recursos. Recuperar agua y energía dentro de nuestros propios procesos nos permite reducir el impacto ambiental de la planta, mejorar nuestra competitividad y seguir avanzando hacia un modelo industrial más sostenible y preparado para el futuro», señaló Javier Suárez, director general de fábricas de Reny Picot. Además de los ahorros directos de agua y energía, el proyecto contará con sistemas de medición y verificación de resultados y podrá acogerse al sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), permitiendo maximizar el valor económico de los ahorros conseguidos.

Noticias relacionadas

Edison Next ha diseñado, desarrollado y financiará íntegramente el proyecto, asumiendo además la operación y mantenimiento de las instalaciones durante los próximos diez años, garantizando el rendimiento de la solución y la consecución de los ahorros previstos a largo plazo. «El verdadero valor de este proyecto reside en abordar de forma conjunta los retos del agua, la energía y la descarbonización», apuntó Luis Urrutia, director de la división industrial de Edison Next Spain.